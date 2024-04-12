Muhalefetle polemik, iktidara destek: Bayraktarların gücü Saray’dan geliyor

Daha önce Kılıçdaroğlu ile polemiğe giren Bayraktarların yeni hedefi İmamoğlu. Bayraktarların dokunulmazlık zırhının kaynağı ise AKP iktidarı. CHP Grup Başkanvekili Günaydın, “Siyasetin içerisinde kendilerine yer arıyorlar. Erdoğan sonrasına hazırlanıyorlarsa şimdi ortaya çıksınlar” dedi.

Öncü Durmuş

İsrail’in Gazze’ye saldırıları karşısında iktidarın, halkın tepkisini bastırmak amacıyla göstermelik aldığı ticari kısıtlama kararının tartışmaları sürüyor. Kararın ardından İsrail’e gönderilen ticari kalemlerin ortaya çıkarması ile beraber Bayraktar ailesi ise bir kez daha siyasetin gündemine girdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve kardeşi Haluk Bayraktar’ın yönettiği Baykar adlı şirketin İsrail’e satılan jet uçağı yakıtını sağladığı iddiaları sıkça konuşulmaya başladı.

İddialar sonrası Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alarak hakaretler savurdu. Bayraktar’a cevap İBB resmi hesabından ‘Suç duyurusunda bulunacağız’ açıklaması ile verildi.

Haluk Bayraktar’ın terör söylemleri üzerinden İmamoğlu’nu ve danışmanını hedef alması ise gözleri bir kez daha Bayraktar ailesine çevirdi.

Savunma sanayi alanında faaliyet yürüten Bayraktar ailesi, sık sık kamuoyunun önünde parlatılarak, ‘hava savunma sistemlerinde üstün başarı’ sloganları ile iktidarın toplumda artırmaya çalıştığı milliyetçilik duygusunun aracısı kılındı. Baykar şirketine bağlı üretilen İHA ve SİHA’lar özellikle iktidarın savaş politikaları doğrultusunda eleştiriye kapalı bir alan olarak pazarlandı.

GÖRÜNMEZ BİR ZIRHLARI VAR

Siyaset üstü bir konumlanışa getirilen Bayraktar ailesine, AKP iktidarı ile kurduğu ilişki düzleminde görünülmez bir zırh bahşedildi. Eleştirildiği an yargının devreye girdiği, binlerce trolün saldırıya geçtiği bir durum oluşturuldu.

Baykar şirketini yöneten iki kardeş olan Haluk ve Selçuk Bayraktar’ın isimleri ise siyasetten hiçbir zaman ayrılmadı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da damadı olması ile öne çıkan Selçuk Bayraktar sık sık siyaset hedefim yok dese bile ülkenin en kritik zamanlarında siyasetin en çok konuşulduğu aktörlerden birisi oldu. Bir dönem Erdoğan’ın kendisinden sonra Selçuk Bayraktar’ı hazırlıyor iddiası bile gündemde kendine uzun bir dönem yer buldu.

Ancak siyasetin göbeğinde olan bu figürlerin en önemli özelliği Erdoğan’ın her kritik seçim öncesinde muhalefete yönelttiği terör suçlamalarına verdiği destek oldu.

Mayıs seçimleri öncesinde Haluk Bayraktar’ın Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak başlattığı tartışma Selçuk Bayraktar’ın da o dönem Millet İttifakı içerisinde bulunan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a ‘Engelleme’ imaları ile devam ettirildi.

YURTTAŞIN ÇOCUKLARI İŞSİZ

Öte yandan Bayraktar ailesinin AKP iktidarı dönemindeki büyümesi de dikkat çekici. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan Forbes’in ‘En zenginler listesi’ne giren damat Selçuk Bayraktar, Türkiye’de 24, dünyada 2 bin 410’uncu zengini oldu. Bayraktar’ın iktidarla birlikte büyüyen gelişimi ise her dönem ona belirli ayrıcalıkların yolunu açtı.

ABD Büyükelçisi Jeffry Flake’in ile beraber ABD donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford’u incelemeye giden Türkiye’deki komutan ve subayların bulunduğu ekibe eşlik eden Bayraktar’ın ziyareti bunun en somut örneklerinden olmuştu.

Öte yandan halkın içerisinde özel bir konuma getirilen Bayraktar ailesi zenginliğine zenginlik katarken ülkedeki ekonomik krizi derinleştiren AKP iktidarı, emekliyi, işçiyi, gençleri, kadınları sefalet ücretlerine mahkûm etmeye devam ediyor. Yandaşlar ise Bayraktar’a vergi rekortmeni sıfatıyla övgüler düzüyor.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Savunma sanayinde ilk

4 ŞİRKET, KAMU ŞİRKETİ

Bayraktar grubunun AKP döneminde parlatıldığını belirten Günaydın, pazarlandığının tersine ülkenin en başarılı şirketlerinin kamu kuruluşları olduğunu belirtti. Günaydın, “Dünya sıralamasında bu alanda Türkiye’den ilk 100’e giren 4 şirketimiz var. Ve bütün bu şirketlerimiz kamuya ait. Hatta bunlardan 3’ü AKP dönemi öncesinde kurulan şirketler olurken 1’i AKP’nin döneminde kuruldu. O da 100’üncü olarak listede” dedi.

Bayraktarların savunma sanayinde haksız desteklerle ve büyük kaynaklarla yükseltildiğini belirten Günaydın, şöyle konuştu:

“İhracatta çok ciddi desteklerle AKP iktidarının en önemli nem alıcısı olan bu grup kritik zamanlarda siyaseten yarattıkları polemiklerle ortaya çıkıyorlar. Siyasi değiliz söylemlerinin arkasına sığınarak siyasetin içerisinde kendilerine yer alıyorlar. Şu ana kadar muhatap olarak kabul etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Ancak Erdoğan sonrası bir döneme hazırlanma düşünceleri var ise şimdiden ortaya çıksınlar. Böyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alarak kendilerine yol aramasınlar”

7 Ekimden bu yana İsrail ile 2 milyar dolarlık ihracat yapıldığının da altını çizen Günaydın, “Bunlar kalem kalem listeli ancak kimin ne oranda ne yaptığını tam olarak bilmiyoruz. Yine de herkes bilsin ki yanlış yapılan ne varsa, bu ülke hukuk devletine tekrar kavuştuğunda her şeyin kovuşturması da hesabı da sorulacaktır” ifadelerine yer verdi.