Muhalefetsiz seçim

Aylardır hükümet karşıtı protestolara sahne olan Bangladeş’te halk, ekonomik ve siyasi krizlerin gölgesinde sandığa gitti. Muhalefet sandığı boykot ederken Başbakan Hasina’nın 5’inci kez iktidar olması bekleniyor.

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Ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşan Bangladeş’te halk, 12’nci genel seçim için sandık başına gitti. Dünyanın en yoğun nüfuslarından birine sahip ülkede muhalefetin boykotu sebebiyle seçime katılım oldukça düşük kalırken ülkeyi 15 yıldır yöneten Başbakan Şeyh Hasina’nın iktidarını 5’inci döneminde de sürdürmesi bekleniyor.

Seçim Komisyonu yetkilileri, seçim güvenliği için ülkede kurulan 42 bine yakın oy verme noktasında yaklaşık 800 bin emniyet gücü görevlendirildiğini açıkladı. Komisyon, 120 milyon seçmenin bulunduğu seçime katılımın yüzde 27 gibi oldukça düşük bir oranda kaldığını kaydetti.

SANDIKTA OLAY ÇIKTI

Başbakan Şeyh Hasina’nın liderliğindeki Avami Birliği partisinin adaylarının katıldığı genel seçimin geçici ve “tarafsız” bir hükümet tarafından düzenlenmesini isteyen muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) ile Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi, seçimi boykot kararı aldı. Partiyi destekleyen 24 bin kişinin gözaltına alındığını, milyonlarca kişiye dava açıldığını öne sürdü. BNP, 48 saatlik grev başlattı. Oylama öncesi halkı sandığa çağıran Başbakan Hasina, “istenmeyen olaylar olmaması, huzurun korunması” gerektiğini belirtti. Hasina, boykot kararı alan BNP’yi “terörist” olarak niteledi. Bangladeş’te 1996’da ilk kez başbakanlık koltuğuna oturan Hasina, 2009’da ikinci kez iktidara gelmesinin ardından 2014 ve 2018 seçimlerinde iktidarını korurken söz konusu seçimlere de hile iddiaları ve boykotlar damgasını vurmuştu.

Polis yetkilileri, Munshiganj bölgesinde, Avami Birliği partisinden bir kişinin bağımsız adayı destekleyenlerin bıçaklı saldırısında hayatını kaybettiğini belirtti. Seçim Komisyonu, 37 oy verme noktasında çıkan olaylarda 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Chittagong kentinde seçimi boykot eden ana muhalefetteki BNP üyeleri, 48 saatlik grev için toplandı. Polis ile parti üyeleri arasında arbede yaşandı.

HÜKÜMET KARŞITI PROTESTO

Bangladeş’te, polisin 28 Ekim 2023’te Başbakan Hasina’nın istifası talebiyle yapılan gösteriye müdahalesinde bir polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet destekçisi ve kolluk kuvveti yaralanmıştı. Gösterilerden bir gün sonra ana muhalefetteki BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir tutuklanmıştı. BNP, Alamgir’in tutuklanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük "genel grev" çağrısında bulunmuş, 31 Ekim 2023’te de "hükümetin baskılarını protesto etmek" için büyük şehirlerde 3 günlük ulaşım ablukası başlatmıştı. Ablukaya Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi ve diğer muhalefet partileri de katılmıştı. Eski Başbakan Halide Ziya’nın liderliğindeki BNP, Başbakan Şeyh Hasina’nın istifasını ve genel seçim yapılana kadar geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep etmişti.