Muhammed Bin Selman: Futbola para harcamaya devam edeceğiz, iddialardan rahatsız değilim

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, futbolda yaptıkları astronomik harcamaların devam edeceğini belirtirken söz konusu harcamaların ülkesindeki insan hakları ihlallerini örtmek için yapıldığı yorumlarından rahatsız olmadığını söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Fox News'e verdiği ilk kez İngilizce röportaj verdi. Futbol için yapılan harcamaların devam edeceğini belirten Selman, bu harcamaların karşılığını GSYH'yı artırarak aldıkların belirtirken bu sayede ülkenin turizm hedeflerinin giderek büyüdüğünü söyledi.

Suudi Arabistan'ın spor alanındaki hedeflerinin Newcastle United gibi denizaşırı kulüpleri satın almak, LIV Golf gibi yarışmalar düzenlemek olduğunu aktaran Selman, hedeflerinin dünyanın en önemli 10 turizm ülkesinden biri haline gelmek olduğunu söyledi. Veliaht Prens, 2030'da 100-150 milyon turist hedeflediklerini belirtti.

İsrail ile normalleşmeye ilişkin de açıklamalarda bulunan Selman, Filistin meselesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtse de İsrail ile normalleşme için "Her gün yaklaşıyoruz" dedi.