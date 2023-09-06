Muhammed Yakut, İspanya’da yakalandı

Mayıs 2023 seçimleri öncesinde Youtube üzerinden yaptığı yayınlarla gündeme gelen Muhammed Yakut, İspanya’nın Santander şehrinde yakalandı. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Yakut'un Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.

Mayıs ayında yapılan genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi AKP iktidarıyla ilgili önemli iddiaları gündeme getiren Muhammed Yakut, İspanya’da yakalandı.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre MİT’in Muhammed Yakut’un yerini tespit etmesinin ardından İspanyol yetkililerle temasa geçildi ve Yakut’a yönelik İspanyol polisi operasyon gerçekleştirdi.

AA, Türkiye'nin iade talebi dolayısıyla Yakut'un yakalanmasıyla ilgili bilgilerin Madrid Büyükelçiliğine bu sabah iletildiği ve yasal sürecin başlatıldığını aktardı.

İade, Türkiye'de Adalet ve Dışişleri bakanlıklarından gelecek bilgilerin İspanya'da ulusal mahkemeye ulaştırılması ve mahkeme kararının ardından gerçekleşebiliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Seçim öncesinde YouTube'da “Deliler Delisi” adıyla videolar yayınlamaya başlayan Muhammed Yakut, Sedat Peker gibi Süleyman Soylu, Mehmet Ağar ve Binali Yıldırım ile oğlu Erkam Yıldırım’ın yanı sıra AKP’li Hayati Yazıcı’ya dair bazı iddialar ortaya atmıştı.

Yakut yayınladığı videolarla sık sık Peker, Sarallar, Şahinler, Zazalar, Çakıcı, Çakırlar, Atmaca grupları gibi Türkiye’deki mafya yapıları ile ilişkisi olduğunu ifade etmişti.

Muhammed Yakut’un, 5 video çektiği Youtube hesabı kapatıldı. Hakkında hazırlanan iddiname kapsamında Yakut’un “zincirleme şekilde hakaret” ve “iftira” suçundan 8 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mayıs ayında Muhammed Yakut'la ilgili kırmızı bülten çıkarılması yönünde karar almıştı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 30 Nisan'da Yakut'a bilgi aktardığı iddiasıyla Can Tanrıyar tutuklanmıştı.