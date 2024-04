Muharrem Erkek sinyali verdi: Çanakkale'de trafik ışıkları değişebilir

Çanakkale'de kent merkezinde yer alan araç trafik ışıkları için at figürü önerisinde bulunuldu. Belediye Başkanı seçilen Muharrem Erkek, "Öneriyi değerli buluyorum. Neden olmasın? Birlikte yöneteceğiz" yanıtını verdi.

31 Mart yerel seçimlerinde Çanakkale Belediye Başkanı seçilen Muharrem Erkek, şehirde trafik ışıklarının değişebileceği sinyalini verdi.

Troya Müzesi isimli bir sosyal medya hesabı, "Bir önerimiz var! Çanakkale kent merkezinde yer alan araç trafik ışıkları için tasarlanacak at figürüne ne dersiniz? Kırmızı ışıkta duran bir tahta at, yeşil ışıkta ise şaha kalkmış bir at!" önerisinde bulundu.

Çanakkale Belediye Başkanı seçilen Muharrem Erkek, "Çanakkale kent merkezi için, “trafik ışıklarına at figürü” önerisini değerli buluyorum. Neden olmasın? Birlikte yöneteceğiz." yanıtını verdi.

Çanakkale kent merkezi için, “trafik ışıklarına at figürü” önerisini değerli buluyorum. Neden olmasın?



Birlikte yöneteceğiz. 🫶

ÇANAKKALE SEÇİMİ

Çanakkale'de belediye başkanlığı seçimini CHP'li Muharrem Erkek kazandı.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre Muharrem Erkek, yüzde 39.70 oy oranıyla zafere ulaştı.

AKP'li A. Burak Kunt ise yüzde 36.89 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.