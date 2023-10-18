Muharrem İnce davasında ara karar

Muharrem İnce'ye "sosyal medya kumpası" sanıklarının yargılanmasına başlandı. 15 sanıklı davada 5 kişinin savunması alındı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, savunmaları alınan sanıklar hakkında devam eden adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, savunması henüz alınmayan sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Duruşmaya 21 Şubat 2024'te devam edilecek.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenmiş sahte dekonta ilişkin sosyal medya paylaşımlarını ve İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüleri yaydıkları öne sürülen 15 sanığın yargılanmasına başlandı.

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı karşılığında yüksek miktarda para aldığına ilişkin sahte dekont ile İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "sahte özel belgeyi bilerek kullanmak", "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından 9 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenen sanıkların Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandığı duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

İddianamenin özeti ve kimlik tespitinin ardından sanıklara söz verildi.

Sanıklar suçlamaları kabul etmezken avukat beyanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, savunmaları alınan sanıklar hakkında devam eden adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına, savunması henüz alınmayan sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti.

Duruşmaya, sanık savunmalarıyla 21 Şubat 2024'te devam edilecek.