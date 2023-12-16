Muharrem İnce'den İmamoğlu'na destek açıklaması: 'Acaba geri mi gelecek?' diye CHP'yi korku sardı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçim çalışmaları kapsamında Nazilli’de halkla bir araya geldi. 28 Mayıs'taki seçimlerde Millet İttifakı'nın seçimi "bilerek" kaybettiğini ileri süren İnce, "

Aydın Nazilli’de belediye meydanında konuşma yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 28 Mayıs'taki seçimlerde Millet İttifakı'nın seçimi bilerek kaybettiğini ileri sürdü.

İnce, "7 cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz, 6'lı masa yanlış" dediğini hatırlatarak, "Artık hiçbir şey yapamayan Erdoğan'a seçimi bile bile verdiler. Cumhurbaşkanlığını kaybetmişsin, Meclis çoğunluğunu kaybetmişsin. Milleti kandırmışsınız. Ortada icraat yok, ortada AK Parti korkusu var sadece. AK Parti korkusuyla seçim olmaz. Ülke böyle yönetilmez" dedi.

"CHP'Yİ KORKU SARDI"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye değinen İnce, "Geçen İmamoğlu ile 2 kere görüştüm. 'İstanbul'da sana yardımcı olalım' dedim. Bir şey talep ettiğimizden de değil. '25 sene sonra İstanbul'u kazanmışsın, bak burayı kaybetmeyelim. O yüzden destek olalım' dedik. Kendisi teşekkür etti, 'Oturalım konuşalım' dedi. Bundan sonra da CHP'yi bir korku sardı. 'Allah Allah niye destek oldu ki? Acaba geri mi gelecek' diye korku sardı. Yahu sakin olun bir şey istediğim yok. Ben memleketi geri kazanmak istiyorum o kadar. Memleket zengin olsun istiyorum. Bizim derdimiz memleket” ifadelerini kullandı.