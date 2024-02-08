Muharrem İnce'den 'yavşak' sözlerine ilişkin açıklama

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Sen FETÖ ile PKK ile böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez" sözlerine ilişkin açıklama yaptı. 'Yavşak' ifadesiyle CHP'yi hedef aldığı iddia edilen İnce, "Bu ifadeyi herhangi bir siyasi parti için kullanmam, kullanılmasını doğru bulmam" açıklamasını yaptı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün Mersin'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili soruları da cevaplayan İnce, "Tencere iktidarı yıkar, doğrudur ama güvenlik tencereyi yıkar. Sen FETÖ ile PKK ile böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez. FETÖ'ye mesafe koyamazsan, PKK'ya mesafe koyamazsan dolar 100 lira olsun millet sana oy vermez. Bu FETÖ'den uzak durun. Bu millet terörden korkar. Niye biliyor musunuz? Bin yıldır bu topraklarda Moğolları gördü, Bizans'ı gördü, Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan, Rus gördü. Onun için bu millet güvenliği, terörle mücadeleyi ekmeğin, etin önüne koyar. Ben bunları anlatmaya çalıştım" dedi.

Muharrem İnce'nin, "Sen FETÖ ile PKK ile böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez" ifadeleri tepki çekti.

İNCE'DEN AÇIKLAMA

Söz konusu ifadelerine ilişkin açıklama yapan İnce, "Hangi terör örgütüyle nasıl bir ilişki kurulursa kurulsun, bu yavşak bir ilişki türüdür. Bu ifadeyi herhangi bir siyasi parti için kullanmam, kullanılmasını doğru bulmam. Ben tamamen aradaki ilişkiyi kast ettim" dedi.