Muharrem İnce muhalefete yüklendi, partisinin 13 adayını açıkladı: İstanbul için 3 ihtimal var

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefete yüklendiği konuşmasında 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için partisinin 13 adayını açıkladı. Adayların tümünün erkek olması dikkat çekti. Aday gösterilmemesinin ardından CHP’den istifa eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da adaylar arasında yer aldı. İnce, İstanbul’da Mehmet Sevigen dahil 3 aday adayları olduğunu söyledi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçime ilişkin kararını açıkladı.

Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) adayı hakkında konuşan İnce, aday adayları arasında Mehmet Sevigen'in de olduğunu ifade ederek "İstanbul'da 3 aday adayımız var; önümüzdeki hafta MYK'da karar verip bir kişiyi atayacağız" diye konuştu.

İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Dersim" sözüne tepki göstererek "Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dersim bir bölgenin adıdır" dedi.

İnce, "CHP ile ittifak yapmak için beklentiniz nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Değişmek başka bir şeydir, başkalaşmak başka bir şeydir. Benim bulunduğum bir parti değil orası. Böyle bir ittifak kurmak... Yarın şartlar değişir başka bir yönetim gelir o zaman tekrar konuşuruz.CHP, İsveç'e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM'lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı."

Adaylığı kesinleşen 2'si büyükşehir 13 ismi canlı yayında tanıtan İnce'nin açıkladığı adaylar ve belediyeler şöyle:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Salih Eskici

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Sarı

Bilecik Belediye Başkan adayı Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkman

Yalova Belediye Başkan adayı Fatih Elönü

Mersin Tarsus Belediye Başkan adayı Haluk Bozdoğan

Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Ankara İl Başkanı Mahmut Celal Ünsal

Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Yekta Faik Yılmaz

Aydın Nazilli Belediye Başkan adayı Ali Çetinkaya

Bilecik Bozüyük Belediye Başkan adayı Talat Halefoğlu

Eskişehir İnönü Belediye Başkan adayı Hamdi Tosunoğlu

İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı Ali Erişen

İzmir Tire Belediye Başkan adayı Nihat Koç

Samsun Canik Belediye Başkan adayı Furkan Güler

İnce'nin açıkladığı isimlerin tamamının erkek olması dikkat çekerken aday gösterilmemesi nedeniyle CHP’den istifa eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da adaylar arasında yer aldı.

"ALTILI MASA ALACAĞINI ALIP CHP'Yİ TERK ETTİ"

İnce'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Önce yalan haberlerden başlayauım. Sayın Ekrem İmamoğlu, beni aramış, ulaşamamış. Telefon burada, kayıtlar burada. Bana dün sabah mesaj atmış. Sonra ikinci bir mesaj atmış "mesajım iletilmedi mi" diye. Döndüm.

Az önce yolda gelirken bir mesaj daha attı, cevap yazdım. Böyle bir şey yoktur. Bunu yazan gazeteye gençliğimde harçlıklarımdan çok para verdim. Keşke vermeseymişim, keşke okumsaymışım o gazeteyi. Sürekli yalan haber yapıyorlar hakkımızda.

Altılı Masa vardı, hatırlayın. Bu Altılı Masa'ya bakanlık verdiler. 39 milletvekilliği verdiler. Cumhurbaşkanı yardımcılığı verdiler. Bu Altılı Masa, alacaklarını alıp CHP'yi terk etti.

Özgür Bey ile de Ekrem Bey ile de görüştüm. Tek bir kelimelik bir görüşmem olmadı. Memleket Partisi için görüştüm. Şahsımla ilgili bir talebim olmadı. Partim adına konuştum bunlarla.

"İMAMOĞLU VE ÖZEL'İN SİYASİ HAFIZALARI BUNA YETMEZ"

1991 seçimlerini bu arkadaşlarım bilmiyor. Çünkü partinin hafızasını bilmiyorlar. 1991 seçimind enasıl rezil olduğumuzu bilmiyorlar. Özgür Bey de bilmiyor Ekrem Bey de bilmiyor. Çünkü siyasi hafızaları buna yetmez.

Neden ayrı dünyaların insanlarıyız?

Suriye'de Irak'ta çocuklarımız şehit oluyor. Asıl sorumlusu kim ya? Biz kiminle uğraşıyoruz? Asıl sorumlusu ABD'dir. Bunu söyleyecek başka bir siyasetçi var mı Türkiye'de?

İlkeli omurgalı siyasetten yanayız biz. Laikliği bizden başka hatırlayan kalmadı.

Bizim Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dertsim bir bölgenin adıdır. Oradaki vilayetin adu Tunceli'dir. Kamer Genç bile Dersim demiyordu. Tunceli diyordu.

Şeyh Sait bir haindir. Nokta. Atatürk böyle demiştir. Herkes eşittir. Bu ülkede herkes ayaz yemiştir. 12 Eylül günlerinde Diyarbakır Cezaevi'nde Kürtler ayaz yemiştir, Mamak'ta ülkücüler ayaz yemiştir. Metris'te solcular ayaz yemiştir.

CHP'Yİ BİLGİRGE ÜZERİNDEN HEDEF ALDI



Terör bildirgesi Meclis'e geldi mi sen AKP ile aynı yerde duramam diyemezsin. Terörle mücadeleye destek olacaksın.

Bana bölücü diyen CHP seçmenine sesleniyorum: Arkadaşlar biz siyah ve beyaz gibi ayrıyız. CHP, İsveç'e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM'lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı. Değişmek başka bir şey başkalaşmak başka bir şeydir. Gençliğimin partisi gitmiş başka bir parti gelmiş. Yarın başka bir yönetim gelir o zaman tekrar konuşuruz.

"BİZİM DURUŞUMUZ VE İLKEMİZ VAR"

Libya tezkeresine evet diyorum. Türkiye orada olmalıdır. Mavi Vatan'a evet diyorum. Memleket Partisi olarak sığınmacıları dışarı, dışarıya giden doktorları mühendisleri içeri diyoruz. Bizim yetimin başını okşayanları, yolda bulduğu ekmek parçasını yüksek bir yere koyanları, haksızlık karşısında susmayanları, memleketin dürüst namuslu insanlarını Memleket Partisi'ni anlamaya davet ediyorum.. Bizim bir duruşumuz ve ilkemiz var. Oy oranımızla orantılı değil bu. Bugün 1 olur, yarın bin olur.

Her seçimde oy çalınıyor diye bağırıp oynayanlar kaybetti. İkinci tura kalırsa savaş çıkar diyenler kaybetti. Yalan haberlerden sosyal medya trollerinden medet umanlar kaybetti. Nobranlaşan sanatçılar kaybetti, gönlünden geçenleri yazan gazeteciler kaybetti. Bana çekil diyenler kaybetti. Bu iktidar Türkiye'yi kötü yönetmiştir. Bu iktidarı değiştirmek için önce bu muhalefeti değiştirmek gerekir.

"HALKIMIZ BU MUHALEFETE GÜVENMEMEKTEDİR"

Seçim kazanmasını çok iyi bilen bir iktidar var. Bu memlekete üçüncü bir yol lazım diyorum. Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolundan o da Memleket Partisi’nin yolu.

Seçmen Erdoğan'ı göndermeye hazırdır. Seçmen milli meselelerde tutarlılık istiyor. Ülke birbirini dinlemeyen iki kutba ayrılmış durumdadır, bu ülkemiz için iyi bir şey değildir.

Türkiye siyasi gelişmelerden boş laflardan bıkmıştır. Halkımız bu muhalefete güvenmemektedir. Türkiye'nin yeni bir nefese ihtiyacı vardır. O nefes üçüncü yoldur. Yolumuz, Türkiye'yi ayrıştıran değil birleştirenlerin yoludur.

Türkiye'de her kesimden oy alma potansiyeli olan tek parti Memleket Partisi'dir. Girebildiğimiz her yerde seçime gireceğiz. Alabildiğimiz kadar belediyeyi safımıza katmak istiyoruz."