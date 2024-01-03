Muharrem İnce, Özgür Özel'i ziyaret edecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yarın CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel'i ziyaret edecek. Görüşmede yerel seçimlerde işbirliği konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek görüşme saat 10.00'da başlayacak.

Görüşme talebinin Muharrem İnce'den geldiği ifade edilirken, yerel seçimler için işbirliği konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

İNCE, İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçimlere ilişkin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıklamıştı.

İmamoğlu da İnce'nin desteğine ilişkin, "Çok net istanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim" açıklamasını yapmıştı.