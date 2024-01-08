Muharrem İnce, Özgür Özel’le görüşmesinin detaylarını anlattı

Geçtiğimiz hafta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Özel'le gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını anlatan Muharrem İnce, CHP ve Memleket Partisi’nin iş birliği yapmasını istediklerini vurguladı. İnce, “Ama zamanı tüketip işi öldürmeye çalışırlarsa ben de kısa sürede aday açıklamaya başlarım” diye ekledi.

Memleket Partisi Başkanı Muharrem İnce, geçen günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını anlattı.

CHP ve Memleket Partisi’nin iş birliği yapmasını istediklerini belirten İnce "Zamanı tüketip işi öldürmeye çalışırlarsa ben de kısa sürede aday açıklamaya başlarım" uyarısında bulundu. Seçimlerle ilgili öngörülerini paylaşan İnce, İyi Parti'nin İstanbul'da Buğra Kavuncu'yu aday göstereceği kulisleri hakkında da, "Kötü aday mı arkadaş? Bir şeyler alacaklar, göreceksin. İyi Parti iyi bir kaybettiren olacak bu sefer, söyleyeyim sana” dedi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan İnce, "Özel, 'Yakında baş başa görüşelim. Size iadeiziyarete geleceğiz' dedi. İş çok zor. Özel’e bunu anlattım. Dedim ki, 'İş kolay değil. Katkı sağlamak istiyorum. Ciddiye alalım, bir sürü yer gider' dedim. Yalova ile ilgili bilgi verdim. 'Bunlar talep değil, tespit' dedim" diye konuştu.

CHP ve Memleket Partisi’nin iş birliği yapmasını istediklerini vurgulayan İnce, CHP’nin de bu talebe sıcak olduğunu düşündüğünü söyledi. İnce, “Ama zamanı tüketip işi öldürmeye çalışırlarsa ben de kısa sürede aday açıklamaya başlarım” ifadelerini kullandı.

İnce, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşüp görüşmeyeceği" sorusuna ise, "Şu anda öyle bir durum yok" yanıtını verdi.

İyi Parti'nin İstanbul'da Buğra Kavuncu'yu aday göstereceği kulisleri hakkında da konuşan İnce, "Kötü aday mı arkadaş? Bir şeyler alacaklar, göreceksin. İyi Parti iyi bir kaybettiren olacak bu sefer, söyleyeyim sana” dedi.

İnce'nin gazeteci Saymaz'ın sorularına verdiği yanıtlar şu şekilde:

"CHP ve Memleket Partisi işbirliği yapsın istiyorsunuz değil mi?

Aynen, onu istiyoruz.

CHP de sıcak.

Ben de öyle görüyorum. Ama zamanı tüketip işi öldürmeye çalışırlarsa ben de kısa sürede aday açıklamaya başlarım.

İstanbul dahil mi?

Gerekirse. Ben diyorum ki “Olmasın.” İsim veremem ama “Beni İBB’ye aday yap” diyen, kamuoyunun tanıdığı birisi var. İstiyor muyum bunu yapmak? Hayır, istemiyorum.

Nasıl bir ittifak arzuluyorsunuz?

Onurlu bir ittifak. Biz gidip CHP’ye “Şunu ver” demeyeceğiz. Öyle bir talebimiz yok.

İlla ki bir alışveriş olacak.

Olsun, tabi ki olsun.

İzmir’in adı geçiyor. “Muharrem İnce istiyor” dediler.

Benim böyle bir talebim olmadı. İzmir kolay mı dersin? İzmir zor. Niye zor? İyi Parti aday çıkarıyor çünkü. DEM Parti de çıkarabilir. İzmir çantada keklik değil.

CHP’ye katılmanız söz konusu olabilir mi?

Onu isteyenler de var, istemeyen de var.

Siz nasıl bakıyorsunuz?

CHP’de en az kimler var artık? Atatürkçüler. Onlar gittiler ve kenarda kaldı.

Dolayısıyla...

O noktalara (katılım) gelmedik henüz. Özgür Bey’le baş başa bir konuşalım.

Seçim öngörünüz nedir?

AK Parti çok iyi hazırlanıyor. 2019’da büyük hatalar yaptılar. “Pontus” dediler, İmamoğlu’nu VIP’e almadılar. Bu seçimde hiç hata yapmadıklarını görüyorum. Doğru adaylar tespit ediyorlar.

Ankara ve İstanbul?

Bence en iyi adayı koydular İstanbul’a. Turgut Altınok da doğru bir isim. Mansur Yavaş’a göre doğru... Ülkücü oyları paylaşırlar.

İyi Parti’nin rolü ne olur?

Buğra (Kavuncu) kötü aday mı arkadaş? Bir şeyler alacaklar, göreceksin. İyi Parti iyi bir kaybettiren olacak bu sefer, söyleyeyim sana.

Akşener’le görüşecektiniz.

Şu anda öyle bir durum yok."