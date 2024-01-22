Muharrem İnce 'sabredin' dedi, tarih verdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sosyal medyadan bir mesaj yayımlayan İnce, aylardır konuşmadığını belirterek, "Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum." dedi.

Yerel seçim süreci nedeniyle daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmeler gerçekleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyadan bir mesaj yayımlayan İnce, aylardır konuşmadığını belirterek, "Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum." dedi.

İnce, şu mesajı paylaştı: "Aylardır konuşmuyorum, sabrettiniz. Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum. Her şey Memleket için."

Aylardır konuşmuyorum, sabrettiniz. Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum. Her şey Memleket için. — Muharrem İNCE (@vekilince) January 22, 2024

ÖZEL'LE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yıllar sonra gittiği Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel’i ziyaret ederek, göreve seçilmesinden dolayı kutlamıştı. İnce, yerel seçimlerde, CHP’yle işbirliği yapmaya ve her tür desteği vermeye hazır olduklarını söylemişti.

Öte yandan Muharrem İnce'nin CHP'nin İzmir adayı olacağı iddiaları da gündeme gelmişti.

Özgür Özel ise, "Sayın İnce bir partinin genel başkanı. Böyle bir konu gündemde değil." yorumunda bulunmuştu.