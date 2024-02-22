Muharrem İnce'ye yönelik paylaşım yapan 'Ankara Kuşu' beraat etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ilgili 2023 yılının mayıs ayında yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuksuz yargılanan 'Ankara Kuşu' isimli X hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ve Veli Koçak 'silahlı terör örgütüne yardım' davasından beraat etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye yönelik paylaşımlar yapan ’Ankara Kuşu’ adlı sosyal medya hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Veli Koçak beraat etti.

Ankara19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Yaşar ve Koçak ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından esas hakkındaki mütalaasını sunmak için cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı, Yaşar ve Koçak'ın yargılandığı "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçunun unsurları oluşmaması nedeniyle beraatlarını talep etti.

SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Savcı, Yaşar ve Koçak hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan Ankara cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Duruşmada söz alan Yaşar, mütalaa yönünde karar verilmesini belirterek, beraatını talep etti. Koçak ise savcının beraatı yönündeki görüşüne katıldığını ancak dezenformasyon içeren bir paylaşımının olmadığını belirtti.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Yaşar ve Koçak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan beraatlerine karar verdi. Ayrıca mahkeme, sanıklar hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'ye ait olduğu ifade ediken çok sayıda hesap kullanıcısının Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye yönelik paylaşımlar yaptığı belirtilmişti. Cumhurbaşkanı adayı olan İnce’ye yönelik "hem sahte müstehcen video görüntüsü hem de sahte dekontun provokasyon ve tehdit amaçlı olarak sosyal medyada dolaşıma sunulduğu" vurgulanmıştı.

Söz konusu içeriklerin Cevheri Güven ve diğer FETÖ mensupları tarafından daha fazla kitleye ulaşması için provokasyon amaçlı paylaşıldığı ve sosyal medyada paylaşıma sunulan bu görüntülerin şüpheliler tarafından da yayıldığı kaydedilmişti. İddianamede, şüpheliler Yaşar ve Koçak’ın ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım’ suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.