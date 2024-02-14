‘Muhbir vatandaş’ işini yaptı

Haber Merkezi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kuruma internet sitesi üzerinden ‘bilgi’ ileten kişi sayısını açıkladı. Son bir yılda yaklaşık 140 bin kişi ihbar niteliğinde MİT’e istihbarat sağladı. En çok ihbar ise 29 bin 770 ile eylül ayında yapıldı. Son bir yılda internet kanalıyla teşkilata bilgi desteği verenlerin sayılarının aylara göre dağılımı ise şöyle: 2023 yılı şubat 12 bin 458, mart 19 bin 947, nisan 12 bin 897, mayıs 9 bin 815, haziran 10 bin 903, temmuz 7 bin 193, ağustos 11 bin 291, eylül 29 bin 770, ekim 9 bin 781, kasım 4 bin 927, aralık 5 bin 69, 2024 ocak 6 bin 714.

MİT internet sitesinde verdiği bilgilerle yurttaşı muhbirliğe özendiriyor. Konuya ilişkin MİT’in sitesinde şu bilgiler veriliyor: “Söz konusu amaçlarla Teşkilâtımıza beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler, yasal takibatla karşı karşıya kalacaktır. İçiniz rahat olsun. Bilgi sağlamanın potansiyel risklerini biliyoruz. Millî güvenliğe yaptığınız katkının en üst düzeyde saygı ve gizlilik hak ettiğinin farkındayız. Bu sebeple kimliğinizin ve paylaştığınız diğer ayrıntıların kesinlikle gizli tutulacağını vurgulamak istiyoruz. Form vasıtasıyla sitemize gönderdiğiniz tüm bilgileri TLS (Transport Layer Security) kullanarak şifreliyoruz ve böylece üçüncü şahısların müdahalesine karşı koruyoruz. İsterseniz isim vermeden de mesajınızı bize iletebilirsiniz.”