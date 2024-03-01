Muhittin Böcek'ten 'afiş' isyanı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı MuhittinBöcek, “Afişlerimi kesiyorlar ama beni bu Antalyalının gönlünden sökemezsiniz. Ucuz siyaset benim kitabımda hiç yazmadı” dedi.

KONYSİAD’ın şubat ayı ikinci toplantısı Su Otel’de “2024 Yerel Seçimleri Öncesi Geçmiş Dönem Çalışmaları ve Yeni Projeler” başlığıyla yapıldı. Toplantının konuğu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin adayı Böcek oldu.

“AFİŞLERİMİ KESİYORLAR”

5 yıllık görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları içeren videonun izlenmesinin ardından kürsüye çıkan Başkan Böcek, afişlerinin kesildiğini belirterek tepki gösterdi.

Böcek'in açıklamaları şöyle:

“Konyaaltı ile başlayan ve şimdi de tüm Antalya’yı kapsayan hizmet sevdamız devam ediyor. İki dönem üst üste büyükşehir belediye başkanlığını kazanan yok ama nasip olursa biz destan yazacağız. Hizmetin hasedi olmaz. Biz halka hizmeti Hakka hizmet olarak gördük. 2002 yılından itibaren bu kardeşiniz belediye başkanı olarak hep muhalefettedir. Ben önce Allah’ıma sonra siz değerli halkıma ve gelen müfettişe, sayıştaycıya hesap veriyorum. Bu kadar başımız dikse yanlışlara imza atmadığımız içindir. Son zamanlarda gittiğim bütün ilçelerde boy boy afişler görüyorum ‘altın çağ’ geliyor diye. Altın çağı var da Antalya’da yoksa biz görmedik mi? Boy boy resimler. Bazı ağababalarının paralarıyla her 100 metrede defaatle afişlerde gördüm. Afişlerimi kesiyorlar ama beni bu Antalyalının gönlünden sökemezsiniz. Siyasetin böyle ucuz olması hep karşı olduğum konudur. Antalya’ya emek veren herkesten Allah razı olsun.”

Böcek, Antalya’dan toplanan paralarla başka yerlere yatırım yapıldığını belirtti. İktidarın her seçim öncesi hızlı tren ya da yol ihalesi yaptığını ancak bir türlü hayata geçirilmediğini hatırlatan Başkan Böcek, şöyle devam etti:

“Kimse kimseyi kandırmasın. Biz göreve gelince bir taraftan yarım kalan projeleri tamamladık bir taraftan da kendi projelerimizi hayata geçirdik. Antalya halkının parasıyla bu projeleri gerçekleştiriyorum. Doğu Garajı yıllardır kaldı yanında nekropol var müze oldu. Onu da Bakanlığa devrettim turizme destek olsun diye. Eski belediye binamızı yeniledik şimdi büyükelçilerimizi karşılıyoruz orada.”