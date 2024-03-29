Muhittin Böcek'ten, Tamer Karadağlı'ya tiyatro binası yanıtı

Muhittin Böcek, Tamer Karadağlı’nın Antalya Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi’nin ortak kullandığı kültür merkezinin bakımsız olduğunu iddia ederek ‘rezalet’ diye nitelendirmesine tepki gösterdi. Binanın bakım, onarım, tamirat ve işletmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait olduğunu açıklayan Böcek, “Halkı yanıltıcı siyasi propaganda yapmak yerine bu arkadaş genel müdürlük görevini yapıyor olsaydı biliyor olması gerekirdi” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, seçime 2 gün kala Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın Antalya’ya gelip Haşim İşcan Kültür Merkezi’nin bakımsızlığını videoya çekerek sosyal medyada yayınlaması ve Büyükşehir Belediyesi’ni suçlaması üzerine açıklama yaptı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya’da Haşim İşcan Kültür Merkezi’ndeki bakımsızlıktan şikayet ederek, video kaydı aldı. Karadağlı “rezalet” diye tanımladığı binanın bakımsızlığından şikayet ederek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirdi. Kültür merkezindeki bakımsız bölgeleri video kaydederek göstermeye devam eden Karadağlı, ‘İnanılır gibi değil. Devlet tiyatroları ve opera işte böyle bir binada olmak zorunda. Belediye hiç bir yapmamış. Korkunç bir durumda. Burası Uluslararası festivalleri yaptığımız Antalya. Belediye hiç görmüyor mu acaba bunu? Hiç bir şey yapılmamış burada. Gerçekten utanç kaynağı bu. İnanamıyorum. Sanki savaştan çıkmış gibi bu bina, ya da müteahhit bırakıp kaçmış” diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"BİRİLERİNİ SEÇİM TELAŞI SARMIŞ"

Karadağlı’ya yanıt veren Böcek, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

“Seçime 2 gün kala görüyorum ki birilerini seçim telaşı iyice sarmış. Genel Müdürleri Tamer Karadağlı’yı siyaset yapsın diye Antalya’ya göndermişler. Şimdi Sayın Kültür ve Turizm Bakanı’na ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü’ne açık çağrı yapıyorum. Belediye’nin 2006 yılında Bakanlığa tahsis ettiği Haşim İşcan Kültür Merkezi Tesislerinde, onarım, bakım ve tamirat sözleşmede de açık olarak yazılı olduğu üzere bakanlığın uhdesindedir. Halkı yanıltıcı siyasi propaganda yapmak yerine bu arkadaş genel müdürlük görevini yapıyor olsaydı biliyor olması gerekirdi.”

"ANTALYA ŞEHİR TİYATROLARI’NIN SALONLARINI GEZSİN"

Tamer Karadağlı’nın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü bir devlet memuru olarak, seçim yasaklarının başladığı bir dönemde suç işleyerek Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne çamur atmaya çalıştığını söyleyen Başkan Böcek, "Kendisi çok gezmek istiyorsa bizim belediyemizin Antalya Şehir Tiyatrolarının salonlarını, tesislerini, imkanlarını gezebilir. Sanata ve sanatçıya ne kadar çok önem verdiğimizi görebilir. Kendilerinin Antalya halkını cezalandırır gibi ilgilenmedikleri, bakım onarım yapmadıkları bu tesiste Antalya’ ya gelip videolarla halkı aldatmaya çalışmak, çok ucuz bir siyasi yöntemdir" diye konuştu.

"HAREM SELAMLIK HAVUZLARI DA KONUŞABİLİRİZ"

Başkan Böcek, “Tiyatroyu, operayı genel müdür isterse gelip bizimle tabii ki konuşabilir ama geldiğinde tabii destekledikleri adayın Kepez’de açtığı ve kadın erkek birlikte girilemeyen yüzme havuzlarını da konuşabiliriz kendisiyle. Biz kültür sanat çağdaşlık derken turizm şehrinde ruhsat verilemeyen tesisleri de konuşabiliriz isterse” ifadelerini kullandı.