Muhsin Yazıcıoğlu davası: Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda keşif yapıldı
BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin, Ahlatlıbel'deki Hava Radar Mevzi Komutanlığında keşif yapıldı.
Kahramanmaraş'ta 15 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin arama kurtarma çalışmalarındaki ihmalle ilgili 3 dava sonuçlandı.
Yargılama süreçlerinde, FETÖ'ye yönelik izlerle ilgili ek delillerin dosyaya girmesinin ardından, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden açılan ana soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Ahlatlıbel'deki Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda keşif yapıldı.
ERZURUM'DA DA KEŞİF YAPILACAK
Keşif işleminin, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen savcı ve bilirkişilerle yapıldığı öğrenildi.
Ahlatlıbel'deki keşfe, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, aile avukatlarından Veysel Aşkın ve Kemal Yavuz'un da katıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında, Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda da keşif yapılacak.