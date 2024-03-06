Muhtar adaylarının tüm afişlerine zarar verildi

Rana GÜREZ

İstanbul Atakent Mahallesi muhtar adaylarının afişleirne önceki gece saatlerinde afişlerine kimliği belirsiz kişiler saldırdı.

Kameralardan tespit edilen bir araç afişleri parçalayarak yola attı. BirGün’e konuşan Hilal Temel, öncesinde de sosyal medya hesaplarından tehdit mesajlar aldığını söyledi.

Temel şunları söyledi: “Benim çıkış noktam biraz ideolojikti. Laik cumhuriyetçi muhtar adayı, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan muhtar adayı. Kameralardan tespit ettiğimiz bir araç diğer muhtar adaylarına dokunmaksızın sadece bana ait olan tüm afişlerimi yok etiller. 110 bin nüfuslu bir mahallenin her noktasındaki afişlerin tamamı yok edildi.”

"AFİŞLERİMİZ PARÇALANDI"

İstanbul Atakent Mahallesi muhtar adayı Özge Erdoğan Yeşilırmak da afişlerin kimliği belirsiz kişiler tarafından söküldüğünü söyledi. Erdoğan bütün demokrat adayların afiş ve pankartları arabalayla dolaşan kişiler tarafından parçalanıp sökülüyor” ifadelerine yer verdi.

Saldırıya ilişkin konuşan muhtar adayı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çoğu kadın olan muhtar adaylarımızın her biri mahallemiz için emek vermeye gönüllü olmuş ve toplumsal alanda söz söyleme kaygısı taşıyan komşularımızdır. Hilal Temel'le yanyana olan pankartlarımın tahrip edildiğini görüp aynı anda kendisine haber verdik. Bu durum her kim tarafından yapıldıysa son derece anti demokratik ve başka tehlikelere de yol açabilecek saldırgan bir tavırdır. Bu saldırılar topyekûn ve organize bir şekilde yapılmıştır."