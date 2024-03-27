Muhtarın çakarlı lüks araç konvoyuna para cezası: Soruşturma başlatıldı

İstanbul'un Pendik ilçesinde 27 Mart'ta çakarlı lüks araçlarla konvoy yaparak dolaşan muhtar ve muhtar adayının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatıldı. Araç sahiplerine ise idari para cezası verildi.

İstanbul'da mahalle muhtarının konvoy yaptığı çakarlı lüks araç sahiplerine idari para cezası kesilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Pendik Velibaba Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı olan Şükrü Aydemir’in 27 Mart tarihinde içerisinde çakar tertibatı da bulunan lüks araçlarla konvoy yaparak dolaşması sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis, görüntüdeki araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiğini tespit etti.

ÇAKARLAR SÖKÜLDÜ

Söz konusu araçlardaki tertibat sökülerek, araç sahiplerine idari para cezası uygulandı.

“Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek” suçundan ise adli işlem başlatıldı. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.



