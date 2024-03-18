Muhtarlık kavgasında 1 kişi ölmüştü: 4 gözaltı

Şanlıurfa Valiliği dün akşam saatlerinde akrabalar arasından yaşanan ve 1 kişinin ölümüne yol açan 'muhtarlık kavgasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, mahalle muhtarı M.K. ile diğer şüpheliler A.K., H.K. ve H.D'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı muhtarlık kavgası nedeniyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliği dün akşam saatlerinde yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili açıklama yaptı.

Valiliğin açıklamasında, "17.03.2024 günü saat 18.00 sularında Harran ilçesine bağlı Ortakonacık Mahallesi’nde iki grup arasında muhtarlık seçim süreciyle ilgili olarak meydana gelen silahlı kavga olayı neticesinde üç kişi yaralanmış ve Şanlıurfa’daki hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Yaralı kişilerden A.K. kaldırıldığı hastanede vefat etmiş olup H.K. ve T.D. isimli yaralıların ise hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi.

MEVCUT MUHTAR GÖZALTINDA

Olayın faillerinin de yakalandığının belirtildiği açıklamada, "Olayın failleri olduğu değerlendirilen Mahalle Muhtarı M.K. ile diğer şüpheliler A.K., H.K. ve H.D. Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Mahallede geniş kapsamlı güvenlik tedbiri alınmıştır. Süreç Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.