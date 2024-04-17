Muhtarlık mazbatasını alacağı gün hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kırsal mahalle muhtarlığına seçilen 51 yaşındaki Emin Batmaz, mazbata törenine saatler kala geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Osmangazi'ye bağlı Gökçeören Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 adayın girdiği muhtarlık yarışını, 96 oy alan 2 çocuk babası Emin Batmaz kazandı.

AA'nın aktardığına göre Batmaz, kent merkezindeki Sümbüllü Bahçe Konağı'nda dün yapılacak mazbata törenine 2 saat kala kalp krizi geçirdi. Müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Batmaz için mahallede bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Batmaz'ın cenazesi, Gökçeören Camisi'nde ailesi ve yakınlarının yanı sıra Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

"HERHANGİ BİR RAHATSIZLIĞI YOKTU"

Muhtar azalarından Ali Bayram, Batmaz'ın daha önce herhangi bir rahatsızlığının olmadığını söyleyerek, "Dün saat 11.00'deki mazbata töreni öncesinde 09.00'da kızını okula bırakmak için hazırlandığında yolda kalp krizi geçiriyor. Köylüler hemen hastaneye yetiştirmeye çalışıyor ama kurtarılamıyor. Acımız büyük. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

Muhtar azası Vesile Koçyiğit de yol arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını dile getirdi.