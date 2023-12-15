“Mük-kemmel bir atlayış” sözleriyle tanınan sunucu yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı

Yaklaşık 20 sene önce FOX TV'nin o zamanki bir kampanyası için kaydedilen kısa videodaki "Yaşar hazırlanıyor, mükemmel bir atlayış" sözleriyle viral olan sunucu, Güney Afrika'da ortaya çıktı.

Türkiye'de ilk kez ATV'de yayınlanan ve internete düştüğünden beri farklı platformlarda toplam 80 milyondan fazla kez izlenerek viral haline gelen videodaki "Mük-kemmel bir atlayış" sunumuyla hatırlanan sunucu Baran, yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı.

'cakaritoo' kullanıcı adını kullanan Mesut Çakar, Instagram hesabında yayınladığı videoda Güney Afrika'da karşılaştığı sunucu Baran ile videoya ilişkin konuştu.

Söz konusu kısa metrajlı mizah videosunda Baran, "Dalgıçlık olimpiyatları için Diyarbakır'a hoşgeldiniz. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış" diyordu. Yaşar olarak adlandırılan kişi ise etrafta toplanan kişilerin bakışları arasında yüksek bir tepeden karaya balıklama atlayarak yere çakılıyordu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mesut Çakar (@cakaritoo)'in paylaştığı bir gönderi

Sunucu Baran, videonun FOX TV tarafından düzenlenen 'traktör' kampanyası için hazırlanan 3 kısa metrajlı komedi videosundan biri olduğunu söyledi. Yaklaşık 30 saniye süresindeki videolar televizyon programlarının arasına izleyicileri eğlendirmek için yerleştiriliyordu.

Baran, kısa videonun İrlanda ve New York'ta da bazı film festivallerinde gösterildiğini söyledi.

Turizmle uğraşan sunucu Baran, 30 yıldır Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde yaşıyor. Kendisi aynı zamanda buradaki 'Mesopotamia Kurdish' adlı restoranın sahibi.