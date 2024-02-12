Mülakat eziyeti

Erdoğan’ın, “mülakat kaldırılacak” vaadine karşı mülakatlar can yakmaya devam etti. Aile Bakanlığı’nda 45 personelin, başarılı olsa da atamaları halen yapılmadı.

Mustafa BİLDİRCİN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022 yılında aralarında müdür, müdür yardımcısı ve şef kadrolarının da bulunduğu toplam bin 200 kadro için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı gerçekleştirdi.

Binlerce personelin başvuru yaptığı görevde yükselme ve unvan değişikliği için yazılı sınav 24 Eylül 2022’de yapılırken sınavda başarılı olan adaylar mülakata alındı. 2023’ün mayıs ayının başında açıklanması beklenen mülakat sonuçları, seçim sonrasına bırakılarak 29 Mayıs 2023 tarihinde açıklandı.

ORGANİZE ÇALIŞMA

Sonuçların açıklanması ile yazılı sınavda 80 ve üstü puan alan onlarca adayın düşük mülakat puanlarıyla elendiği ortaya çıktı. Yüksek yazılı sınav puanına karşın mülakat ile saf dışı bırakılan adaylar, sonuçlara itiraz etti.

İtirazları kabul edilen adaylar, yeniden mülakata sokuldu. Mülakatları tekrarlanan 45 personel, bu kez mülakatlarda başarılı oldu. Ancak kriz burada da son bulmadı. Mülakatı kazanan adayların atamalarının halen yapılmadığı öğrenildi. Bakanlığın sınav sürecinde yaşanan mağduriyeti TBMM gündemine taşıyan CHP Milletvekili Murat Emir, “Elenmek istenen adayların sınavlarında, komisyonun üyelerinin hepsi birden, farklı farklı kriterlere aynı puanları vermişler. Mahkeme de, ‘Bu durum hayatın olağan akışına aykırı’ demiş. Buradan da anlıyoruz ki istemedikleri adayları elemek için organize çalışmışlar” dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi de sunan Emir, “Tekrar sınavını başarıyla veren personelin mağduriyeti sürüyor” diye konuştu. Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi gerektiğini kaydeden CHP’li Emir, şunları söyledi: “Seçimden önce mülakatı kaldıracağı sözünü veren ve bu sözünü tutmayan AKP’li bürokratlar, yandaşını kollamak ve aslında başarılı olan adayları elemek için her türlü yolu denemişler. Mahkeme kararlarıyla bu hukuksuzluğun önüne geçilmiş olsa da şimdi de bu adayların atamaları bekletilerek başka bir mağduriyete yol açılıyor. Bu hukuksuzluğa imza atan tüm bürokratları uyarıyoruz. Bir an önce mahkeme kararlarının hukuka uygun şekilde yerine getirilmesi gerekiyor.”