Mülkiye İşletme Topluluğu'nun etkinliğine 'program yoğunluğu' gerekçesiyle izin verilmedi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde faaliyet gösteren Mülkiye İşletme Topluluğu'nun 2 ay sonra düzenlemek istediği etkinliğe Dekanlık, 'program yoğunluğu' gerekçesiyle izin vermedi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde faaliyet gösteren Mülkiye İşletme Topluluğu'nun etkinliğe Dekanlık izin vermedi.

Türkiye’nin demografik fırsat penceresi” başlıklı bir sunum yapmak üzere etkinliğe davet edilen BirGün yazarı Ozan Gündoğdu, dekanlığın 'program yoğunluğunu' gerekçe göstererek etkinliğe izin vermediğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gündoğdu, "Ben de daveti seve seve kabul ettim. Fakat öğrendim ki Dekanlık program yoğunluğunu gerekçe göstererek etkinliğe izin vermemiş. Meğer Mülkiye’de ne kadar çok etkinlik yapılıyormuş. 2 ay sonraya gün alamıyorsunuz" dedi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde faaliyet yürüten okulun on yıllardır en popüler topluluklarından olan Mülkiye İşletme Topluluğu, 19 Nisan’da “Türkiye’nin demografik fırsat penceresi” başlıklı bir sunum yapmam için beni davet etmişti. Ben de daveti seve seve… — Ozan Gündoğdu (@ozngndgdu) March 13, 2024

Etkinliğin 19 Nisan'da yapılması planlanıyordu.