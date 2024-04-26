Mülteci fonunun nasıl harcadığı bilinmiyor

Haber Merkezi

Dünya Bankası’nın Suriyeli sığınmacı şartıyla kredi verdiği Ankara’nın AB’den alınan mülteci fonunu nasıl harcandığı bilinmiyor. Euronews’in haberine göre Brüksel, Türkiye’ye göçmen ve mültecilerin AB’ye geçmesini önlemesi için milyarlarca euro gönderdi. Ancak paranın nasıl harcandığına dair bilgileri elde edemedi.

AB ile Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan göç anlaşmasından elde edilen para, Türkiye’deki 4 milyondan fazla kayıtlı mültecinin bazılarına harcamalar için nakit ödeme kartı sağlamak, eğitim ve sağlığı iyileştirmek, insanların topluma daha iyi entegre olmalarına yardımcı olmak ve Suriye’deki savaştan kaçan insanların ihtiyaç duyabileceği tesisler inşa etmek için kullanılıyor. Ancak Avrupa Sayıştayı (ECA) geçen yıl paranın etkili bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin takibinde, Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın AB projelerinin ne gibi etkileri olduğunu değerlendirmelerine olanak sağlayacak bilgiler vermeyi reddettiğini bildirdi.

AB Sayıştay üyesi Bettina Jakobsen, veriler olmadan AB tarafından imzalanan eğitim projelerinin “etkisini veya sürdürülebilirliğini ölçme konusunda bir sonuca varmalarının mümkün olmadığını da söyledi.

Geçen günlerde de Dünya Bankası’nın Türkiye’ye verdiği krediyle ilgili “2028’e kadar 11 bin Suriyeli sığınmacıya devlet tarafından tarım alanında kadro verilmesi” şartı konulduğu ortaya çıkmıştı. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, konuyla ilgili Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’nın bir bilgisinin olmadığını itiraf etmişti.