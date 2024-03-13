Münevver Karabulut cinayeti: "Sonraki aşama, Garipoğlu'nun mezarının açılması"

İstanbul'da 13 yıl önce katledilen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiaları devam ederken, babası Nida Garipoğlu’nun mezarın açılması ve DNA eşleştirmesi talebiyle ilgili harekete geçildi. Bilirkişi, otopsi fotoğraf ve görüntülerini inceleyecek. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sonraki aşamanın Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması olacağını söyledi.

İstanbul’da 14 yıl önce Münevver Karabulut’u katleden ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu hakkındaki iddialar gündemdeki yerini korurken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi.

Başsavcılık, Münevver Karabulut'u 18 Kasım 2011'de öldürdüğü gerekçesiyle 24 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar eden Cem Garipoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni bir karar aldı.

Baba Mehmet Nida Garipoğlu'nun daha önce "fethi kabir" ve "DNA eşleştirmesi" yapılması talebinde de bulunduğu başsavcılık, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığından, Cem Garipoğlu'nun otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere ait fotoğrafları ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesini istedi.

Otopsi görüntülerini izleyecek bilirkişi heyetinin hazırlayacağı rapora göre Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Münevver Karabulut’un ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, "Geldiğimiz noktada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın otopsi fotoğraf ve videolarının bilirkişiye teslim edilmesi ve bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılması son derece önemli. Bir sonraki aşama şüphesiz ki mezarın açılması. Dosyada bunca delil varken, kamu vicdanı da bu kadar rahatsızken mutlaka fethi kabir işlemi yapılmalıdır. Süreç sona yaklaşıyor, az kaldı" dedi.