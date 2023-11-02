Münih’te kitap sergisi ve söyleşi

Münih’te “Türkiye Grubu” tarafından her yıl düzenlenen geleneksel “Kitap Sergisi” 5 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

“Einewelthaus”da gerçekleştirilecek etkinliğin bu yılki konuğu BirGün gazetesi yazarlarından Gürsel Köksal, “Almanya’da ırkçı terör” konulu bir sunumda bulunacak.

Münih Kültür 25 yıldır gerçekleştirilen bu etkinlikte “Türkiye Grubu” Kurucusu Mehmet Bayer’in düzenlediği kitap sergisinden bazı eserleri satın almak da mümkün olacak. Halk müziği sanatçısı Bekir Çetinkaya’nın sazı eşliğinde vereceği “Anadolu’dan Esintiler” konseri de etkinliği zenginleştirecek.

“Türkiye Grubu”nun bundan önceki “Kitap Sergisi” kapsamında Ataol Behramoğlu, İsmail Saymaz, Hayri Kozanoğlu ve Ercan Kesal gibi çoğunluğu Türkiye’den olmak üzere birçok yazar ve gazeteci Münih’e gelip, okurlarıyla buluştular.

“Einewelthaus, Schwanthalerstr. 80, 80336 München” adresindeki kitap sergisi saat 12.00-18.00 arasında, söyleşi de 14.30-15.30 arasında gerçekleştirilecek.

Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgi için iletişim telefonu ise şöyle: 0157 – 79627950