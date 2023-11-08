Münih’teki kitap sergisinde Almanya’da sağ terör konuşuldu

Münih’te “Türkiye Grubu” tarafından her yıl düzenlenen geleneksel “Kitap Sergisi” kapsamındaki tartışma toplantısında “Almanya’da ırkçı terör” konuşuldu.

Münih’te “Türkiye Grubu” tarafından her yıl düzenlenen geleneksel “Kitap Sergisi” kapsamındaki tartışma toplantısında “Almanya’da ırkçı terör” konuşuldu.

BirGün yazarlarından Gürsel Köksal’ın konuşmacı olduğu toplantıya Münih ve çevresinden canlı bir katılım oldu. Toplantıda Almanya’daki ırkçı terörün gelişimine ilişkin tarihi ve güncel gelişmeler ele alındı, Münih’in bu konudaki tarihi önemine işaret edildi ve aşırı sağcı eğilimlerin geliştiği günümüz Almanyası için bütün bunların ne anlama gelebileceği tartışıldı.

Toplantı kapsamında BirGün’de yayınlanan haberleri içeren bir de duvar sergisi açıldı.

“Einewelthaus”da gerçekleştirilen etkinlik halk müziği sanatçısı Bekir Çetinkaya’ın “Anadolu’dan Esintiler” konseriyle de zengin bir içerik kazandı.



“Türkiye Grubu”nun kurucusu Mehmet Bayer’in bir grup arkadaşıyla birlikte 25 yıldır düzenlediği geleneksel “Kitap Sergisi”, genellikle Türkiye’den tanınmış yazar, gazeteci ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bunlardan bazıları şöyle: Ataol Behramoğlu, İsmail Saymaz, Erdoğan Aydın, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Ercan Kesal, Oğuzhan Müftüoğlu, Barış İnce, Melih Pekdemir, İbrahim Sevimli, Prof. Dr. Funda Başaran, Prof. Dr. Serpil Çakır.

Edebiyatta siyasete ve bilime Türkçe ve Almanca yüzlerce kitabın da sergilendiği, genellikle kasım aylarında gerçekleştirilen etkinliğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği bildirildi.