Munzur Festivali’nde gruplara yine yasak!

Kayhan AYHAN

Dersim’de bu yıl 3-6 Ağustos tarihlerinde “Madencilik Yağmasına Karşı Doğayı ve Yaşamı Savunuyoruz” sloganıyla 21’incisi düzenlenecek 21’inci Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nde Grup Yorum, Grup İsyan Ateşi ve Ermeni dans grubu Veradardz Folk Grup’un sahne alması yasaklandı. Tunceli Valiliği’nin yasak kararının ardından aralarında Grup İsyan Ateşi üyelerinin de bulunduğu 7 kişi önceki akşam Seyid Rıza Meydanı’nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar dün sabah saatlerinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Grup İsyan Ateşi üyeleri Yusuf Rencüzoğulları, Melisa Yılmaz ve Ali Rencüzoğulları, apar topar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Erzincan’a götürülme gerekçesi ise Dersim’e girişlerinin yasaklanması olarak belirtildi.

TÜM KISITLAMALARA RAĞMEN DEVAM

Festival Tertip Komitesi, geri kalan festival programının aynen uygulanacağını belirtti. Tertip komitesinden Dersim Belediyesi Kültür çalışanı Ali Mükan BirGün’e yaptığı açıklamada, "Ülkede uzun zamandan beri sanat üzerinde sansür, sanatçı üzerinde baskılar arttı. Bu baskı 21’incisini düzenlediğimiz festivale de yansımıştır. Bizler bu durumu kabul etmiyor, sanata uygulanan sansür ve sanatçının özgürlüğünü kısıtlayan bu tip kararların son bulmasını istiyoruz. Festivalimiz tüm kısıtlamalara rağmen devam edecek. Herkesi ‘madencilik yağmasına karşı doğayı ve yaşamı savunuyoruz’ şiyarıyla düzenlediğimiz Munzur Kültür ve doğa festivaline davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. Geçen yıl da Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi’nin programdan çıkarılması istenmiş, Dersim’e gelmek isteyen grup üyeleri hakkında il sınırları içine giriş yasağı konulmuştu.

KÜRTÇE KONSER YASAĞI HUKUKA AYKIRI BULUNDU

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Mezopotamya Kültür Merkezi’nce gerçekleştirilecek 30. Yıl etkinliğini yasaklayan Kadıköy Kaymakamlığı’nın kararını “ifade özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü, ve barışçıl toplantı hakkını ihlal ettiği” gerekçesiyle iptal etti. Maddi tazminat istemini de kabul eden mahkeme Kaymakamlığının MKM’ye 39.368,13 TL tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme kararında “demokrasiye zarar” vurgusu yapıldı.