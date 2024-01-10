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Muradiye'de yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Van’ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Güncel
  • 10.01.2024 19:49
  • Giriş: 10.01.2024 19:49
  • Güncelleme: 10.01.2024 19:51
Kaynak: İHA
Muradiye'de yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
FOTOĞRAF: İHA

Van’ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Muradiye’nin Adaklı grup yolunda, yoldan çıkan bazı araçlar kara saplanarak mahsur kaldı. Bölgeye ulaşan Van Büyükşehir ve Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Karla mücadele ekipleri yolu açarak, araçları saplandıkları yerden kurtardı.

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