Murat Dalkılıç konserlerini iptal etti: Ameliyat olacağım

Şarkıcı Murat Dalkılıç, yeni ameliyat olması gerektiğini belirterek, konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

Şarkıcı Murat Dalkılıç, sağlık sorunu nedeniyle konserlerini iptal etti.

Dalkılıç, yeni ameliyat olması gerektiğini belirterek, "Maalesef sağlık sorunlarım nedeniyle 7 Mart Londra konserini ve yine maalesef zamanını tam bilmediğimiz bir süre daha gerçekleşmesi planlanan bütün konserleri iptal etmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

"İltifat edip bilet alan herkesten çok özür dilerim" diyen Dalkılıç, şunları söyledi: "Tedavim bu süre içerisinde itinayla devam edecek ve bir ameliyat daha olacağım. En kısa zamanda sağlıklı ve muhakkak daha güzel günlerde bir araya geleceğiz."

Doğuştan burnundaki bazı kemiklerin dışarıya yönelme sorunu ola Dalkılıç, çocuk yaşlarda o kemiklerden kurtulmak için deflarca bıçak altına yattı.

Murat Dalkılıç, bu konuda; "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" ifadelerini kullanmıştı.