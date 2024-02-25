Murat İde'den Ekrem İmamoğlu için seçim şarkısı: Akşener'in konuşmalarından süzüldü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı. İde, "Akşener'in, Ekrem bey ile ilgili son 5 yıllık konuşmalarından süzüldü bu sözler" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı.

"Gözlerin kapalı dinle İstanbul" başlığıyla sosyal medya hesabından seçim şarkısını paylaşan İde, "Beş yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı.. Helali hoş olsun.." dedi.

Odatv'ye konuşan İde, "Bu sözleri nasıl yazdınız diye soruyorlar. Ben tek başıma yazmadım. Birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum Sayın Meral Akşener'in, Ekrem bey ile ilgili son 5 yıllık konuşmalarından süzüldü bu sözler" ifadelerini kullandı.

Gözlerin Kapalı Dinle İstanbul..

Beş yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı..

Helali hoş olsun..@ekrem_imamoglu #GözlerinKapalıDinleİstanbul#AklınYoluİmamoğlu

Söz-Müzik: Murat İDE

Vokal: Murat İDEhttps://t.co/RmrGsZK7Qp — Murat ide (@Murat_ide) February 25, 2024

Şarkının sözleri ise şöyle:

"Gözlerin kapalı dinle İstanbul

Yüreği senin için atan biri var

Sana ihanet edilen kara günlerden

Gözünü kırpmadan hesap soran biri var..



Gece gündüz çalışıyor hiç yorulmadan

Hem tehdit hem davalardan hiç usanmadan

Geçmişten geleceğe uzanan yollardan

Cesaretle yürüyor bak İmamoğlu..



Yedi tepeli şehirde bir Nazım gibi

Gözlerini kapatmış bir Orhan Veli

Dün bir tepeden bakan Beyatlı gibi

İstanbul’un aşığı bak İmamoğlu..





Peygamberin (S.A.V) müjdesi bu kadim şehirde

Fatih’in izleri dolu her bir köşede

Mustafa Kemal gibi kutlu hevesle,

Sancak izinde yürüyor bak İmamoğlu



Unutmadı millete ettiği yemini

Şehr-i İstanbul’un Şehremini

16 milyonun helal hakkını

Hakkıyla temsil ediyor bak İmamoğlu"