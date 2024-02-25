Murat İde'den Ekrem İmamoğlu için seçim şarkısı: Akşener'in konuşmalarından süzüldü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı. İde, "Akşener'in, Ekrem bey ile ilgili son 5 yıllık konuşmalarından süzüldü bu sözler" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı.
"Gözlerin kapalı dinle İstanbul" başlığıyla sosyal medya hesabından seçim şarkısını paylaşan İde, "Beş yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı.. Helali hoş olsun.." dedi.
Odatv'ye konuşan İde, "Bu sözleri nasıl yazdınız diye soruyorlar. Ben tek başıma yazmadım. Birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum Sayın Meral Akşener'in, Ekrem bey ile ilgili son 5 yıllık konuşmalarından süzüldü bu sözler" ifadelerini kullandı.
Gözlerin Kapalı Dinle İstanbul..— Murat ide (@Murat_ide) February 25, 2024
Beş yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı..
Helali hoş olsun..@ekrem_imamoglu #GözlerinKapalıDinleİstanbul#AklınYoluİmamoğlu
Söz-Müzik: Murat İDE
Vokal: Murat İDEhttps://t.co/RmrGsZK7Qp
Şarkının sözleri ise şöyle:
"Gözlerin kapalı dinle İstanbul
Yüreği senin için atan biri var
Sana ihanet edilen kara günlerden
Gözünü kırpmadan hesap soran biri var..
Gece gündüz çalışıyor hiç yorulmadan
Hem tehdit hem davalardan hiç usanmadan
Geçmişten geleceğe uzanan yollardan
Cesaretle yürüyor bak İmamoğlu..
Yedi tepeli şehirde bir Nazım gibi
Gözlerini kapatmış bir Orhan Veli
Dün bir tepeden bakan Beyatlı gibi
İstanbul’un aşığı bak İmamoğlu..
Peygamberin (S.A.V) müjdesi bu kadim şehirde
Fatih’in izleri dolu her bir köşede
Mustafa Kemal gibi kutlu hevesle,
Sancak izinde yürüyor bak İmamoğlu
Unutmadı millete ettiği yemini
Şehr-i İstanbul’un Şehremini
16 milyonun helal hakkını
Hakkıyla temsil ediyor bak İmamoğlu"