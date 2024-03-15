Murat Karayılan'dan dikkat çeken açıklama: Newroz’da halkımıza bir müjde vereceğiz

PKK Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan, dikkat çekici bir açıklama yaptı. Karayılan, önümüzdeki birkaç gün içerisinde bir ‘müjde’ duyuracaklarını söyledi.

PKK Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan, Fırat Haber Ajansı’na (ANF) açıklamalarda bulundu. İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın avukatları dahil kimse ile görüştürülmemesine dair konuşan Karayılan “Hiçbir yasada böyle bir şey yok. Bu sadece bir kişiye yönelik bir tutum değil, tüm Kurdistan halkına yönelik bir tutumdur” dedi. Karayılan, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi’nin (CPT) tutumuna da eleştirerek, tecridin bu tutumdan kaynaklı sürdürüldüğünü söyledi.

Karayılan, yaklaşan Newroz kutlamalarına da değindi. Bölgedeki bütün parti ve örgütlere ‘birlikte hareket etme’ çağrısı yapan Karayılan, “Bu tarihi dönemde Kürt halkı da ortak bir stratejiye sahip olmalı, ulusal birliğini gerçekleştirmeli. Her ne kadar bazıları katılmasa da katılanlar gelip birliğini kursun. Bu çok önemlidir. Bu Newroz bunun başlangıcı olabilir” ifadelerini kullandı.

Karayılan, önümüzdeki birkaç gün içinde müjde duyuracaklarına işaret ederek, “Newroz’da, önümüzdeki birkaç gün içerisinde halkımıza bir müjde vereceğiz. Müjdemizi yazılı bir açıklama ile duyuracağız. Bu müjde mücadelemizin yükseltilmesinde önemli rolü olan bir araç olacaktır” dedi.