Murat Kurum, bakanların seçim çalışması yapmasını savundu: Sonuçta Cumhur İttifakı'nın bakanları

AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum, bakanların seçim çalışmalarına ‘Cumhur İttifakı’nın bakanları olduğu için’ katıldıklarını savundu.

Cumhur İttifakı’nın AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu bakanların AKP lehine seçim çalışması yapmasını eleştirdiği için hedef aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir süredir bakanların propaganda çalışmasını eleştirmiş; son olarak şunları söylemişti: “Toplanmışlar, Ankara’dan İstanbul’a gelmişler. Bütün bakanlar burada. Sanki Türkiye’nin dış ilişkilerle ilgili hiçbir sorunu yok. Dışişleri Bakanı burada. İçişleri Bakanı burada. Yetmez; Sağlık Bakanı burada. Daha da yetmez; Adalet Bakanı burada. Yahu hepiniz toplandınız, geldiniz. Hepiniz gelin, önemli değil. Ama adayınıza yazık, adayınıza. Bu kadar küçük düşürmeyin.”

Kurum katıldığı A Haber canlı yayınında eleştirilere tepki gösterirken, bu durumu şu sözlerle savundu:

“Bakanlarımız geliyormuş, gelecek. Sonuçta cumhur ittifakının bakanları. Devletin projesini veya orada beraber çalıştığı çalışma arkadaşına ilişkin görüşlerini önerilerini paylaşmaktan niye rahatsız olur insan ya?”