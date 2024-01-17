Murat Kurum, Beşiktaş Başkanı'nın adını karıştırdı: "Hasan At..."

AKP’nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın adını karıştırarak, “Hasan At” dedi.

AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları için Beşiktaş'ı da ziyaret etti. Burada Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'la kameralar karşısına geçen Kurum, başkanın adını karıştırdı.

Kurum, burada yaptığı konuşmada Beşiktaş'ın da adını yanlış ifade ederek, "Beşiktaş Spor kulübündeyiz. (Beşiktaş Jimnastik Kulubü)" dedi. Kurum, Arat'tan bahsederken ise "Hasan At" dedi.