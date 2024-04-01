Murat Kurum'dan ilk açıklama

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Kendisine kampanya sürecinde destek olan herkese teşekkür eden Kurum, "Ülkemizin geleceğe daha iyi hazırlanması adına çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

Parti tercihinden bağımsız olarak oy veren herkese teşekkür eden Murat Kurum, ekibinde yer alanlara da teşekkürlerini iletti.

Murat Kurum açıklamalarına şöyle devam etti:

"İstanbul'un 39 ilçesinde; adaylarımızla, başkanlarımızla birlikte vatandaşımıza gittik. Dilimiz döndüğünce projelerimizi paylaştık. Bizi her vatandaşımız bağırına bastı. Tüm İstanbullu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Benimle birlikte bu hayal için çalışan herkese teşekkür ediyorum.

'VERİLEN MESAJLARI DÜŞÜNECEĞİZ'

Murat kardeşleri olarak İstanbullular için çalışmaya devam edeceğim. Yine sokakta ve milletimizin yanında olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin verdiği mesajları düşünüp gerekli değerlendirmeyi yapacağız. Ülkemizin geleceğe daha iyi hazırlanması adına çalışmaya devam edeceğiz."

Kendisine adaylık görevini verdiği için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de teşekkür eden Kurum, açıklamalarınI şöyle sonlandırdı:

"En büyük teşekkürü İstanbullulara yapmak istiyorum. Gittiğimiz her yerde o heyecanı gördük. Allah bahtımızı açık etsin. Milletimizin sandığa yansıyan iradesiyle biz de üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeye çalışacağız. Bugünü milat kabul edip eksiklerimizi gidermek için çalışacağız."