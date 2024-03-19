Murat Kurum: Erdoğan Kanal İstanbul'u getirirse 'Başka önceliklerimiz var' derim

AKP'nin İBB adayı Murat Kurum, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul ile ilgili talebi olması halinde kendisine "Başka önceliklerimiz var" diyebileceğini öne sürdü.

AKP ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu.

Daha önce Kanal İstanbul ilgili sorulara 'önceliğimiz değil' diye yanıt veren Murat Kurum, aynı cevabı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da verebileceğini iddia etti.

Kanal İstanbul sorusuna ilişkin "Her gün soruyor. Çünkü soracakları hiç birşey yok. Vaatlerini de anlatamıyor. Önceliğimiz olmayan iş bizim gündemimizde değil" diyen Kurum "Yarın İBB Başkanı seçildiniz, Sayın Erdoğan da 'Kanal İstanbul'u yapalım' dedi, Siz de 'Bizim başka önceliklerimiz var' der misiniz, diyebilir misiniz?' sorusuna ise şu cevabı verdi: "Derim tabii, niye demeyim?"