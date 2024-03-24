Murat Kurum, ‘iftira’ broşürleri dağıtan AKP’liyi savundu, CHP’li Çelik yanıt verdi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul'da AKP'nin seçim broşürünü dağıtan bir şahsın darbedildiği iddialarına yanıt verdi. Söz konusu AKP’linin iftira broşürleri dağıtırken engellendiğini belirten Çelik, "Suçüstü yakalanan kişi şu an serbest, suçu engellemeye çalışan kişiler sizin talimatınızla gözaltında" dedi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde AKP'nin seçim broşürünü dağıtan bir şahsın darbedildiği iddialarını Cumhur İttifakı'nın AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum da diline dolamıştı.

Kurum, yaptığı paylaşımda şunları öne sürmüştü: "Teşkilatımızın emektarlarından Ramazan amcamıza geçmiş olsun. Kendilerinden başka kimseye tahammülü olmayan bu zihniyeti kınıyorum. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Kendi yolumuzda yürüyeceğiz. Kazanacağız, İstanbul kazanacak!”

"SUÇ İŞLERKEN ENGELLENDİ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten AKP’li Kurum'a yanıt gecikmedi. Parti logosu olmayan iftira içerikli broşürlerin kuşlama yöntemiyle sokaklara atıldığını belirten Çelik, bunun suç olduğunu vurguladı.

Olayın nasıl geliştiğini anlatan Özel, X hesabından şu mesajı paylaştı:

"İşiniz gücünüz yalan, iftira karalama. Şimdi de suçtan mağduriyet yaratarak siyasi rant peşindesiniz! Mesele şudur; üzerinde parti logosu olmayan yalan ve iftira içerikli broşürler korsan bir şekilde kuşlama yöntemiyle sokaklara atılıyor. Hangi partiye ait olduğu belirtilmeyen, provakatif amaçlara hizmet edebilecek, halkı kin ve nefrete kışkırtan bir eylemdir. Bu eylem TCK’ya göre suçtur.

Suçüstü yakalanan kişi şu an serbest, suçu engellemeye çalışan kişiler sizin talimatınızla göz altında. Avukatlarımız sürecin takipçisi! İftira, yalan, montaj, kumpas alışkanlıklarınızdan artık vazgeçin!"