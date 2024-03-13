Murat Kurum, İmamoğlu'na istifa çağrısını yineledi

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yaptığı istifa çağrısını yineleyerek, "Metro ve metrobüs kuyruklarını, duraklarını her gün izliyoruz. Bırakın yeniden ikinci bir 5 yıla aday olmayı şu an görevinden istifa etmelidir" dedi.

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, Haber Global televizyonunun canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Seçim çalışmalarının nasıl gittiği sorusuna yanıt veren Kurum, İstanbul'da artık bir yorulmuşluk ve bıkmışlık olduğunu, yağmur nedeniyle insanların 3 saat yolda kaldığını savundu.

Kurum, öğrenci evinde yapılan sahurun hatırlatılması üzerine, sahura katılan öğrencilerden birini kendisine oy vermeye ikna ettiğini öne sürdü.

"İSTİFA ETMELİ"

Yerel seçimin hizmet seçimi olduğuna işaret eden Kurum, "İnsanlar artık bıkmış, usanmış. Düşünebiliyor musunuz, eviniz, çocuklarınız bekliyor, evinize gideceksiniz, gidemiyorsunuz. Nasıl olur böyle bir şey? Metro ve metrobüs kuyruklarını, duraklarını her gün izliyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Kurum, "Ben çok net söylüyorum, bırakın yeniden ikinci bir 5 yıla aday olmayı şu an görevinden istifa etmelidir. İstifa etmelidir, çok net söylüyorum. Ben böyle bir durumda olacağım, bir dakika oturmam orada. 5 sene bu kadar çalışacağım ondan sonra da metrobüste bu çileyi millet çekecek, olmaz öyle şey" ifadelerini kullandı.

KENT LOKANTALASI'NI HEDEL ALDI

Kurum, İmamoğlu'nun 11 Kent Lokantası'nı marifetmiş gibi anlattığını belirterek, "Bizim Fatih Belediyesinin 16, Pendik Belediyesinin 11, Ümraniye'nin 15 sosyal tesisi var. Bizim vardı ya, ben 2 günde açarım 2 günde. Yine söylüyorum 2 günde. Bizim Kadir ağabey zamanında ramazanda 500 bin kişiye ücretsiz yemek veriliyordu, yılda 1,5 milyon kişi ücretsiz yemek alıyordu. Şimdi ücretli verdikleri yemeği marifetmiş gibi anlatıyorlar, biz bunun katbekat fazlasını yapabilecek iradeye sahibiz. Biz orada vatandaşımızın ihtiyaç olduğu ne varsa oraya koşan bir anlayışız. Yani ücretsiz yemek dağıttığımız yerden, sen yemeği ücretli dağıtır hale getirmişsin. Bunu da marifetmiş gibi anlatıyorsun ya" diye konuştu.