Murat Kurum: İmamoğlu'nun rakibinin kendisi olduğunu düşünüyorum

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Kendisiyle uğraşan, kendisiyle mücadele eden ve rakibinin de kendisi olduğunu düşündüğüm bir belediye başkan adayımız" dedi.

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, Başakşehir’de katıldığı Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'vaatlerin kopyalandığı' sözleriyle ilgili soru üzerine Kurum, "Kopya karşıdan çekilir. Kopyayı bir kağıda yazarsınız, oradan çekersiniz. Lisedeyken küçük kağıtlara yazardık. Oradan kopya çekiyorduk. İstanbul’da şöyle geriye dönüp baktığınızda kopya çekilecek bir iş yok" dedi.

Kurum, şöyle devam etti: "10 metro ihalesinin 3'ünü iptal ettirdiler, yapmadılar. Var olan metro hattının temeline, şaftına hafriyat döktüler. Geçmişte kopya çekilecek bir iş yok. Kopya çekmek istiyorsa gelsin buraya baksın. Bu şehir nasıl yapılmış, nasıl inşa edilmiş baksın. Söyleyecekleri bir iş, söyleyecekleri bir eser olmadığı için hep gündemi nasıl değiştiririm anlayışıyla algı ve gündem değiştirme çabalarını biz 5 yıldır gördük."

"RAKİBİ KENDİSİ

Kurum, İmamoğlu'na yönelik, "Ekrem Bey'i kendi kendine bırakıyoruz. Kendisiyle uğraşan, kendisiyle mücadele eden ve rakibinin de kendisi olduğunu düşündüğüm bir belediye başkan adayımız. O yüzden biz kendi işimize bakacağız. Ona da kendi alanında başarılar diliyoruz" yanıtını verdi.