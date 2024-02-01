Murat Kurum, Kanal İstanbul sorusuna bu kez ‘cevap vermek’ zorunda kaldı

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, İBB başkanı seçilmesi halinde Kanal İstanbul Projesi'nin devam edip etmeyeceği sorusuna yanıt verdi. Kurum, "Siyasi senaryolardır. Biz bu senaryoların farkındayız. İstanbullular bu senaryoların farkında. O yüzden hep ne diyoruz? İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim de gündemimizde olmayacak" dedi.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Güngören Kadın Buluşması"nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Dün akşam bir televizyon kanalında katıldığınız programda depremler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 130 bin olarak açıklamanız kafa karışıklığına neden oldu. Bu sayıyla 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin sayısını mı kast ediyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Kurum, dünkü televizyon programında da, daha önce katıldığı diğer programlarda da, son bir asırda Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 130 bine ulaştığını, en son asrın felaketinde de 50 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ettiğini söyledi.

KANAL İSTANBUL YANITI

Kurum, İBB başkanı seçilmesi halinde Kanal İstanbul Projesi'nin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Aslında maalesef mevcut yönetimin, İstanbul'la ilgilenmeyenlerin, İstanbul'un sorunlarına çözüm bulmayanların, İstanbul'un ulaşım çilesini, deprem riskini ortadan kaldırmayanların ajanslar üzerinden kurduğu senaryolar bunlar. Biz bu senaryolara ortak olmayacağız. İlk günden beri ne dedik? İstanbul'un sorunlarıyla ilgileneceğiz, buna odaklanacağız dedik. 'Kanal İstanbul projesi İstanbul'a bir ihanettir' söylemiyle yine aynı senaryoları kurup, gündemi İstanbul olmayanların yapmış olduğu oyunlardır. Siyasi senaryolardır. Biz bu senaryoların farkındayız. İstanbullular bu senaryoların farkında. O yüzden hep ne diyoruz? İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim de gündemimizde olmayacak. Bu senaryoyu kuranların aynaya bakmasını istiyoruz. Samimi olmadıklarını biliyoruz. Burada İstanbul'un sorunları neyse, acil, öncelikli işler, meseleler neyse biz buraya odaklanacağız."

KANAL İSTANBUL'U PAS GEÇMİŞTİ

Murat Kurum daha önce de Kanal İstanblu ile ilgili bir soruya, "İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak dedik. Bunu ifade ettik. İstanbul halkı neyi istiyorsa, neyi bekliyorsa biz de hep onların isteği ve dilekleri doğrultusunda çalışacağız ve bu beklentileri karşılayacak projeler yapacağız. Öncelik sıralaması olacak" cevabını vermişti.

Kurum, 'Sistem İstanbul' isimli projesinde de Kanal İstanbul'a yer vermemişti.