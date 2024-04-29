“Murat Kurum kazanacak” diyen burç spekülatörü tüy dikti: “Doğum saati yanlış”

Burçlar üzerinden gelecekte gerçekleşecek olaylara ilişkin spekülasyon yaparak gelir elde eden isimlerden Nuray Sayarı, İBB seçimlerinde neden yanıldığını açıkladı. Buna göre Sayarı, “doğum saati kendisine yanlış verildiği için” CNN Türk’te Murat Kurum’un kazanacağını söylemiş. CNN Türk’ün hangi gerekçeyle bir burç yorumcusuna seçim değerlendirmesi yaptırdığı ise gizemini koruyor.

birgun.net



31 Mart yerel seçimleri öncesi CNN Türk’e çıkartılıp “seçimleri yorumlaması” istenen burç spekülatörü Nuray Sayarı, hatalı çıkan Murat Kurum tahminine ilişkin açıklamalar yaptı.

Sayarı, seçim öncesi katıldığı CNN Türk yayınında, “Haritaları birleştirdiğimde, baktığımda, Murat Kurum kazanacak, Ekrem İmamoğlu kaybedecek” ifadelerini kullanmıştı.

Geçen günlerde Çiğdem Akman’ın YouTube kanalına konuk olan Sayarı, yanıldığı için “özür dilediğini” söyledi. Ancak Sayarı, hatanın kendisinden kaynaklanmadığını iddia etti ve suçu ekibine attı.

Burç spekülatörü Sayarı, kendisini şöyle savundu:

“34 yıldır profesyonel astroloğum. Ekranda da özür diledim izleyicilerden. Bana verilen doğum bilgilerindeki yanlışlıktan dolayı ben Murat Kurum'un kazanacağını gördüm ama sonra doğum saatinin yanlış olduğu çıktı. Benim bir ekibim var, onlar bana hazırladılar.”

“Astrolog” sıfatıyla gelecekte gerçekleşecek olaylara ilişkin birtakım tahminler yaparak gelir elde eden Sayarı’nın hangi gerekçeyle “haber kanalı” olma iddiasındaki CNN Türk’e konuk edildiği ise gizemini koruyor.