Murat Kurum, Küçükçekmece ile Büyükçekmece'yi karıştırdı: Kesin haber yaparlar

Kürsüde Küçükçekmece ile Büyükçekmece'yi karıştıran AKP İBB adayı Murat Kurum, "Kesin bunu haber yaparlar" dedi.

Seçim çalışmaları başladığından beri sık sık 'gaf'larla gündeme gelen Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayı Murat Kurum, bu kez de Küçükçekmece ile Büyükçekmece’yi karıştırdı.

Beykoz'un hangi yakada olduğunu karıştıran, katıldığı törende ne açılışı yaptığını unutan, Kurum, AKP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay ile Küçükçekmece mitinginde konuşurken Küçükçekmece ile Büyükçekmece’yi karıştırdı.

"Büyükçekmece bizden hizmet bekliyor" diye konuşan Kurum, uyarılar üzerine "Evet Küçükçekmece" diyerek düzeltme yaptı.

Kurum ardından “Kesin bunu haber yaparlar bugün” dedi.