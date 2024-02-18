Murat Kurum, soluğu 'Cübbeli'yle bağlantılı dernekte aldı

AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 'Cübbeli Ahmet Hoca'yla bağlantılı olduğu bilinen ve Cübbeli'nin kanalı Lalegül TV'ye paralar akıttığı ortaya çıkan Uluslararası Vuslat Platformu'nun programına katıldı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı AKP'li Murat Kurum, 'Cübbeli Ahmet Hoca' da denen Ahmet Mahmut Ünlü'yle bağlantılı Uluslararası Vuslat Platformu'nun "Ufuktaki Yeni Türkiye İstanbul Buluşmaları" programına katıldı.

Bu derneğin 'İstanbul'daki tahribatı durduracağını' savunan Kurum, "Bugün burada bulunan sizlerin, Uluslararası Vuslat Platformu'nun entelektüel birikimiyle, irfanıyla, derin tecrübeleriyle bu şehirdeki tahribatı durduracak, İstanbul'umuzu gerçek kimliğine yeniden kavuşturacağız" dedi.

"VUSLAT DERNEĞİ-CÜBBELİ" İLİŞKİSİ

Kurum'un ziyaret ettiği Vuslat Derneği Cübbeli'yle bağlantılı bir dernek. Söz konusu derneğin 2016'da Cübbeli'nin kanalı Lalegül TV'ye sponsorluk anlaşmaları ve reklam anlaşmaları yaptığı biliniyor. Bu anlaşmada derneğe o günün parasıyla aylık 40 bin lira aktarılmıştı. Dernek, bazı zamanlarda Cübbeli'nin 'sohbet'lerini de duyurmuştu. Vuslat Derneği'nin Facebook hesabından yapılan paylaşımlarda da bu görülüyor.

Sponsorluk anlaşmasının belgesi basına yansımıştı.

Derneğin 'Cübbeli' paylaşımı

AKP DÖNEMİNDE TARİKATLARA PARA AKIŞI

AKP döneminde İBB kasasından İskenderpaşa Cemaati’ne ait Afiyet Hastanesi ile Menzil Cemaati’nin Emsey Hastanesi’ne yaklaşık 3 milyon TL ödendiği ortaya çıkmıştı. İBB, Cübbeli’nin damadına da 14 milyon ödemişti.

AKP döneminde İBB’nin kasasından İskenderpaşa Cemaatine 2,81 milyon lira, Menzil Cemaati’ne 82 bin lira, Cübbeli’nin şirketine ise 14,37 milyon lira para girmişti.