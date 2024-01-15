Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sorularını yanıtlayamadı: Video çekimine müdahale

TOKİ mağdurları, İstanbul’da Murat’a Kurum’u protesto etti. Bir kadının, "Babam kanserden öldü üzüntüsünden, annemi ev sahibi çıkardı, 6 senedir mağduruz" sözleri sonrası Kurum, "Bir dakika öyle bir şey yok" diyerek kameraya eliyle müdahale etti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) 2019 yılında başlattığı “100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi” kapsamında hak sahibi olan, ancak konutlarının 4 yıldır teslim edilmemesi ve konut fiyatları ile taksitlere yapılan zamlar nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen yurttaşlar İstanbul’da Murat’a Kurum’u protesto etti.

TOKİ mağdurlarıyla 'buluşan' AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yurttaşların sorularını yanıtlayamadı.

12punto'nun aktardığına göre; Murat Kurum’un TOKİ mağdurlarını dinlediği sırada, o anları videoya çeken bir kişinin çekimine müdahale ettiği görüldü.

"Bugün 6. aydayız, 6 ay geçti" diyen bir yurttaşa Kurum, "Tamam" diyerek yanıt verdi. Aynı yurttaşın sözlerinin devamında, "Tamam sarkabilir de Bakanım ne kadar? Ne zaman?" demesi üzerine ise Kurum, "Haziran'da" diye yanıt verdi.

Aynı yurttaş bu kez de, "Sözler tutulmuyor Bakanım" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Bir başka yurttaş ise Kurum'a, "Çalışan yok Bakanım, inanın hiç çalışan yok. 6 senedir biz kiralardayız" diye seslendi.

KAMERAYA MÜDAHALE



Bir kadın yurttaş ise Kurum'a, "Babam kanserden öldü üzüntüsünden, annemi ev sahibi çıkardı 6 senedir mağduruz" dedi.

Bu sözleri duyan Kurum, "Bir dakika öyle bir şey yok" diyerek kameraya eliyle müdahale etti.