Murat Kurum'un ekibiyle anlaştığı iddia edilen hesaplar tartışma yarattı: Açıklama yaptılar

Sosyal medya platformu X’teki İBB Haber ve Büyükşehir Çalışıyor adlı hesaplarla ilgili iddialar tartışma yarattı. Buna göre; hesapları yöneten Ümit Kaya, AKP İBB Adayı Murat Kurum’un ekibiyle yüksek miktarda para karşılığında anlaştı ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhine paylaşımlar yapmaya başladı. İki hesaptan yapılan açıklamalardaki farklılık ise dikkat çekti.

Sosyal medya platformu X’teki İBB Haber ve Büyükşehir Çalışıyor adlı hesaplarla ilgili iddialar tartışma yarattı. Buna göre; hesapları yöneten Ümit Kaya, AKP İBB Adayı Murat Kurum’un ekibiyle yüksek miktarda para karşılığında anlaştı ve mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhine paylaşımlar yapmaya başladı.

Sosyal medyada söz konusu iddia tartışma yaratırken birçok kullanıcı ilgili hesapları takipten çıkmaya başladı. Bu yönde çok paylaşım yapıldı.

BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞIYOR HESABI: SALDIRI ALTINDAYIZ

Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) hesabı tarafından yapılan açıklamada, ilgili paylaşımlara dair “Hesabımızda yönetimin kontrolü dışında bir etkinlik gerçekleştiği anlaşılmıştır” denildi. Açıklamada durumun çözülmeye çalışıldığı ancak hesabın saldırı altında olduğu bildirildi.

Öte yandan İBB Haber tarafından yapılan açıklamada ise Ekrem İmamoğlu’na yönelik eleştiriler yer aldı ve “Bizim için sadece bir adaydır” ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Çalışıyor hesabının açıklamasında şöyle denildi:

“Hesabımızda yönetimin kontrolü dışında bir etkinlik gerçekleştiği anlaşılmıştır. Bu durumu çözmeye çalışıyoruz. Ancak hesaba yönelik spam saldırısı nedeniyle hesabın fonksiyonlarında da sorun olduğunu görüyoruz. Hesapla ilgili bilgiler yayılan bilgiler doğru değildir. Kamuoyunun dikkatine sunarız.”

Hesabımızda yönetimin kontrolü dışında bir etkinlik gerçekleştiği anlaşılmıştır. Bu durumu çözmeye çalışıyoruz.



Ancak hesaba yönelik spam saldırısı nedeniyle hesabın fonksiyonlarında da sorun olduğunu görüyoruz. Hesapla ilgili bilgiler yayılan bilgiler doğru değildir.… — Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) February 20, 2024

İBB HABER: İMAMOĞLU BİZİM İÇİN SADECE BİR ADAYDIR

Murat Kurum'un ekibiyle anlaşıldığı iddiasının ardından @ibbhabercomtr adlı hesaptan da açıklama yapıldı.

Açıklamada, İBB’nin mevcut yönetimi için “İstanbul’un kaynaklarını adeta bir ahtapot gibi saran” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada “Sayın Ekrem İmamoğlu bundan sonra bizim için İBB adaylarından sadece biridir. Anlamı ve manası bu kadardır” denildi.

İBB Haber’den yapılan açıklamada söz konusu iddialarla ilgili bir yalanlama bilgisi notu yer almazken şu ifadelere yer verildi:

“20 Şubat 2024 tarihine not.

İBB Haber, Eylül 2019’dan bugüne İstanbul’un sorunlarını ve umutlarını hak, hukuk ve adalet temelinde dile getirmeyi ilke edinmiş bir haber kanalıdır.

Bugüne dek zor koşullarda nöbetini tuttuğumuz bu kavramların içi, karanlık ve organize bir koltuk sevdası yapılanması tarafından -adeta yemin edilmişçesine- boşaltılmaya başlanmıştır.

Bunun en önemli örneğini Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı’nda yaşadık. İBB Haber olarak bu süreçte parti içi çekişmelerin ve koltuk kavgalarının bir parçası haline getirilmek istensek de buna izin vermedik.

Genel başkan değişimi sonrasında ise kamuoyunun gözü önünde Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik kesintisiz devam eden organize itibar suikastine üzüntüyle şahitlik ettik. İstanbul’un kaynaklarını adeta bir ahtapot gibi saran, kendilerine biat etmeyen herkese karşı öfke kusan zihniyet bizim şahsımıza karşı bir güvenlik tehdidi olmakla beraber bizden çok daha önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne büyük bir tehdit haline gelmiştir.

İBB Haber olarak İstanbul’u saran bu organize kötülükten uzak olduğumuzu sizlere bildirmek isteriz.

Sayın Ekrem İmamoğlu bundan sonra bizim için İBB adaylarından sadece biridir. Anlamı ve manası bu kadardır.

Bundan sonraki süreçte mücadelemiz adeta bir adalet yürüyüşü bir adalet arayışı olarak devam edecektir.”