Murat Kurum'un öğrencilere vaadi alay konusu oldu

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un öğrencilere, "Toplu ulaşımda öğrencimize yüzde 40 indirim yapacağız" vaadi alay konusu oldu. Gazeteci Bülent Mumay, "Yahu zaten İstanbul'da aylık abonman 1388 TL, öğrenciye ise 250 TL. Yani %82 indirimli zaten" dedi.

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum, dün Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Murat Kurum, programda öğrencilere yönelik vaatlerini sıralayarak, "Toplu ulaşımda öğrencimize yüzde 40 indirim yapacağız" dedi.

Kurum'un bu vaadi sosyal medyada alay konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, İstanbul'da ulaşımda öğrenci ücretlerine tek binişte yüzde 51, abonmanda yüzde 82 oranında indirimli tarife uygulandığını aktardı.

Gazeteci Bülent Mumay, "Murat Kurum, resmen kendi kendini bitiriyor. Öğrencilere ulaşımda %40 indirim yapacakmış. Yahu zaten İstanbul'da aylık abonman 1388 TL, öğrenciye ise 250 TL. Yani %82 indirimli zaten" dedi.

Kurum, şöyle devam etti: "Kurum yüzde 40 indirim vaat ediyor, geldiğinde 250 liralık öğrenci abonmanını 555 liraya çıkaracak herhalde."

Murat Kurum, resmen kendi kendini bitiriyor. Öğrencilere ulaşımda %40 indirim yapacakmış. Yahu zaten İstanbul'da aylık abonman 1388 TL, öğrenciye ise 250 TL. Yani %82 indirimli zaten. Kurum yüzde 40 indirim vaat ediyor, geldiğinde 250 liralık öğrenci abonmanını 555 liraya… https://t.co/cnNSZ2gaXY — Bülent Mumay (@bulentmumay) February 27, 2024

Bazı sosyal medya kullanıcıları şu paylaşımları yaptı:

Bu yalanları teyitlemeye yetişemiyoruz.



2019’da aylık öğrenci abonmanı 80 TL idi. İmamoğlu gelince 50 TL’ye indirmişti.



Şu anda da tam abonman aylık 1.388 TL. Öğrenci aylık abonman ise 250 TL. Yani %80’in üzerinde indirimli.



Sözünü de tutmuştu, ilk geldiğinde 50 TL yapmıştı. https://t.co/V8amOgVzZk — Furkan Şahin (@furkann7sahinn) February 27, 2024