Murat Kurum'un toplantısında 'Bu Son Olsun' şarkısı çaldı, Emrah Karaca açıklama yaptı

AKP'nin İstanbul Adayı Murat Kurum'un projelerini anlattığı toplantısında Cem Karaca'nın seslendirdiği 'Bu Son Olsun' şarkısı çaldı. Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, "Şarkı babam Cem Karaca'ya ait değil, sözü ve müziği Apaşlar grubundan Mehmet Soyarslan'a ait. Şarkıyla veya izinle alakalı tasarruf tamamen şarkının sahibini ilgilendirmektedir" açıklamasını yaptı.

Güncel 25.01.2024 16:30 Giriş: 25.01.2024 16:30

Güncelleme: 25.01.2024 17:25 Kaynak: Haber Merkezi

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AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda projelerini anlattı. Kurum sahneye, Cem Karaca'nın seslendirdiği 'Bu Son Olsun' isimli şarkıyla çıktı. Murat Kurum'un sahneye Cem Karaca'nın seslendirdiği şarkıyla çıkması, 'izin alındı mı?' sorusunu gündeme getirdi. Sosyal medyada gündem olan konu ile ilgili Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca bilgilendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Emrah Karaca, "Herkese merhabalar… Çok soran oldu topluca cevap vereyim; 'Bu Son Olsun' şarkısı babam Cem Karaca'ya ait değil, sözü ve müziği Apaşlar grubundan Mehmet Soyarslan'a ait" deid. Karaca, "Dolayısıyla şarkıyla veya izinle alakalı tasarruf tamamen şarkının sahibini ilgilendirmektedir" ifadelerini kullandı. Herkese merhabalar…

Çok soran oldu topluca cevap vereyim;

"Bu Son Olsun" şarkısı babam Cem Karaca'ya ait değil, sözü ve müziği Apaşlar grubundan Mehmet Soyarslan'a ait. Dolayısıyla şarkıyla veya izinle alakalı tasarruf tamamen şarkının sahibini ilgilendirmektedir .

✌️ https://t.co/ELtLm6TBqK — Emrah Karaca (@emrahkaraca76) January 25, 2024 Murat Kurum, 'Sistem İstanbul' projesini açıkladı: Kanal İstanbul'u pas geçti