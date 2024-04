Murat Kurum’a oy istemişti: Eyüp Aksu’dan Ekrem İmamoğlu’na ‘tebrik’ ziyareti

Seçim öncesi ‘Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum’ sloganı üreterek AKP adayı Murat Kurum’a oy isteyen Eyüp Aksu’nun ‘tebrik’ için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ayağına kadar gittiği ortaya çıktı.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, taksi konusunda anlaşamadığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na karşı AKP adayı Murat Kurum’u desteklemişti. Aksu, Kurum için yayınladığı destek mesajında da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz iyiliği de kötülüğü de ekmeğimizle oynayanı da bize söz verip tutmayanı da bizi tehdit edip parmak sallayanı da taksi duraklarına sürekli uğrayıp çay içerek hal hatır soranı da bize her UKOME toplantısında sahip çıkanı da bize her platformda sahip çıkanı da bize her zaman köstek olanı da Sayın Bakan'ım unutmayız. Taksici esnafı olarak herkes şunu biliyor ki Sayın Bakan'ımız bakanlığında nasıl tarih yazdıysa İstanbul'da da tarih yazacak. Beraber istişare ederek ortak akılla İstanbul'u yöneteceğinizden eminiz. Taksiye yanlış yapanlar hiçbir zaman siyasette iflah olamadılar ama biz size sonsuz güveniyoruz. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum."

İMAMOĞLU'NUN YANINDAN ÇIKTI

Bu mesajı yayınlayan Aksu’nun Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ettiği ortaya çıktı. Aksu bunu ‘tebrik’ ziyareti olarak değerlendirdi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, paylaştığı mesajda, X hesabından şu mesajı paylaştı: “Az Önce Konuştum'a davet için İBB Başkanı'na gittim. Ben girerken içeriden İmamoğlu'nun en büyük muhaliflerinden İstanbul Taksiciler Od. Bşk. Eyüp Aksu çıkıyordu. Şaşırdım. İmamoğlu'na sordum ‘Tebrik için randevu talep etmişler. Tebrik ettiler seçim sonuçlarından dolayı’ dedi.”