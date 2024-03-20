Murat Kurum’dan mal varlığı açıklaması

Mal varlığının detaylarını kamuoyuyla paylaşmayan AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum, bu konuya yönelik soruya, “Ankara'da bir tane evim var. İstanbul'da bir tane evimiz var. Bir tane de yine kayınpederlerin oturduğu Bahçelievler'de bir evimiz var. Bir tane arabamız var. Biraz paramız, biraz da borcumuz var” diye yanıt verdi.

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı AKP’li Murat Kurum, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirileri sonrası Yeniden Refah Partisi hakkında konuştu.

KRT yayınında açıklamalarda bulunan Kurum "Refah Partili seçmenimiz bir önceki 2019 seçiminde Cumhur İttifakı'nın içinde yer aldı. Gönül isterdi ki yine aynı şekilde Cumhur İttifakı'nın içinde yer almaları ama gelinen süreçte kendi adaylarını gösterdiler" dedi.

"SEÇMEN SANDIĞA GİTTİĞİNDE..."

Yeniden Refah Partili seçmenlerin seçime olan etkisinin sorulması üzerine Kurum şunları söyledi:

“Ben Yeniden Refah Partili seçmenimizin 31 Mart'ta oyları böleceğini düşünmüyorum. Çünkü sandığa gittiğinde bugüne kadar yaşamış olduğu ki rahmetli Erbakan Hoca'mızın hayaliydi İstanbul, bu hayali gerçekleştirmek ve yine onun hayalleri peşinden koşan bir iradeyi desteklemek Yeniden Refah Partili seçmenimizin isteyeceği bir iştir.

Dolayısıyla bugün anketler öyle söyler, böyle söyler ama sandığa gittiğimizde ben Yeniden Refah Partili seçmenimizin bu iradeyi ortaya koyan taraftan yana tavır alacağını düşünüyorum, bunu böyle hissediyorum, sahada da aslında gördüğümüz bu.

Yani orada bizim şahsımızla ilgili bir eleştiri yok, parti aday çıkarmış o adayla alakalı tabii ki onlar da kendi adayları noktasında düşüncelerini dile getiriyorlar ama işin sonunda, '31 Mart'ta verdiği oy nereye yarayacak?' bunu düşünecektir seçmenimiz çünkü bilinçlidir, bu dava uğruna mücadele etmiş insanların topluluğudur.”

"EKONOMİYİ OYLAMAYACAĞIZ Kİ..."

Muhalefetin sürekli ekonomik gündemle siyaset yapmaya çalıştığını dile getiren Kurum "Yerel seçimde biz ekonomik gündemi oylamayacağız ki" ifadesini kullandı.

MAL VARLIĞINA BİR EV DAHA

Kurum, mal varlığı hakkındaki soru üzerine "Ankara'da bir tane evim var. İstanbul'da bir tane evimiz var. Bir tane de yine kayınpederlerin oturduğu Bahçelievler'de bir evimiz var. Bir tane arabamız var. Biraz paramız, biraz da borcumuz var. Mal varlığımızla ilgili bir endişemiz de yok. Anamızın ak sütü nasılsa mal varlığımız da bu şekilde helaldir" dedi.

Kurum, yaklaşık bir ay önceki TV yayınında İstanbul'da yalnızca bir tane evi olduğunu dile getirmişti.

ERDOĞAN’IN YRP AÇIKLAMASI

Erdoğan, iki gün önce Ankara'da yaptığı açıklamada YRP hakkında "Kazanmak için değil sadece bize kaybettirmek için paçamıza yapışanlar çıktı. Kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? Paçamızda işiniz ne? Ya sizin bizim paçamızda ne işiniz var?" ifadelerini kullandı.